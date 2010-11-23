-MACAR EKSRİMCİ TÜRK VATANDAŞI OLDU BUDAPEŞTE (A.A) - 23.11.2010 - Dünya gençler eskrim sıralamasında ikinci sırada bulunan Macar sporcu Szabolcs Böjte, Türk vatandaşlığına geçti. Macar spor medyası konu ile ilgili habere geniş yer ayırırken, Böjte'nin bundan böyle Türk milli takımı adına yarışacağını yazdı. Haberde, Macaristan'ın Tata şehrinin başarılı sporcusu 20 yaşındaki Szabolcs Böjte'nin 1,5 ay içinde Türk vatandaşlığı aldığı belirtildi. Szabolcs Böjte'nin babası Attila Böjte, yaptığı açıklamada, Türkiye Eskrim Milli Takımı'nda antrenörlük yapan Macar çalıştırıcıdan transfer teklifi aldıklarını, Macar federasyonunun kendilerine izin verdiğini ve bu teklifi kabul ettiklerini söyledi. Szabolcs Böjte'nin bundan böyle Türk eskrimine hizmet vereceğini söyleyen babası, oğlunun hem Avrupa, hem de dünya şampiyonalarında Türkiye'ye madalyalar kazandırmak için çalışacağını kaydetti.