-MAÇA HELİKOPTER MOLASI BEYPAZARI (A.A) - 01.09.2010 - Ziraat Türkiye Kupası'nda Beypazarı Şekerspor ile Çorumspor arasında yapılan 1. kademe maçına, yaralı bir vatandaşı almaya gelen ambulans helikopterin stada inmesi nedeniyle 10 dakika ara verildi. Beypazarı Şekerspor-Çorumspor maçının hakemi, ambulans helikopterin İbrahim Doğan adlı ağır yaralı vatandaşı Ankara'ya götürmek için stada zorunlu iniş yapması nedeniyle maça 10 dakika ara verdi. Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde seyir halinde iken arızalanan aracının kaputunu açtığı sırada motordan fırlayan radyatör pervanesi, Doğan'ın sağ gözüne çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan Doğan'ın ilk tedavisi, Beypazarı Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Daha sonra Ankara'daki bir hastaneye sevk edilen Doğan'ı alması için 112 Hızır Acil Servis'in ambulans helikopteri istendi. Doğan'ı almaya gelen ambulans helikopterin inebileceği en uygun yer stat olduğu için o sırada statta yapılan Beypazarı Şekerspor-Çorumspor maçına ara verildi.