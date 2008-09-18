Maça Doğru / Kayserispor–Paris St. Germain



UEFA Kupası Birinci Tur ilk maçı

Yer: Atatürk Stadyumu, Kayseri

Zaman: 18 Eylül Perşembe, 21:00

Takımlar: Kayserispor–PSG

Hakem: Kevin Blom(Hollanda)



Kayserispor, Türkiye Kupasını kazanarak katılma şansı elde ettiği Uefa Kupası 1.Tur maçında Fransa’nın güçlü ekibi Paris St. Germain ile karşı karşıya gelecek. Bu turda 2 sene önce Alkmaar ile karşılaşan ve güçlü rakibini adeta elinden kaçıran Kayserispor, bu kez turu geçip gruplara kalmak istiyor. Maça adeta şehir halinde odaklanan Kayseri’de taraftarların stadı doldurması bekleniyor.



Sakatlıklar can sıkıyor



Lig başından beri sakatlıklarla boğuşan Kayserispor ilk Avrupa sınavına da önemli eksiklerle çıkıyor. Koray, Ragıp ve Cangele’nin bu maçta da oynamasının imkansız olduğu, Kocaelispor maçında sakatlanan Purovic’in de oynama ihtimalinin bulunmadığı öğrenildi. Galatasaray maçında gösterdiği performansla beğeni toplayan Olembe’nin de oynamasının zor olduğu gelen bilgiler arasında. Teknik direktör Tolunay Kafkas, sakatlıklar nedeniyle öncelikli hedeflerinin gol yememek olacağını açıkladı.



Zor atıyor , zor yiyor



Ligde 3 haftada topladığı 5 puanla 7.sırada bulunan Kayserispor’un attığı gol sayısı ise sadece bir. Özellikle Gökhan Ünal’ın takımdan ayrılması ve Purovic’in bekleneni verememesiyle gol sıkıntısı yaşayan sarı kırmızılıların tek gölünü defans oyuncusu Eren korner atışından kaydetti. Kayserispor için sevindirici olan ise takımın henüz gol yememesi. Sivasspor, Galatasaray ve Kocaelispor gibi takımlardan gol yememe başarısını gösteren Kayserispor rakipleri karşısında kalesini gole kapattı.



PSG hücumda sıkıntılı



Sezona büyük hedeflerle ve Giuly, Makalele, Kezman gibi önemli yıldızların transferiyle umutlu başlayan Paris St Germain günden güne daha iyi oluyor. Ligde 5 haftada 10 puan toplayan Fransız ekibini de tek eksiği hücumda. Lacivert kırmızılıların 2 gol kaydettiği maç bulunmuyor. Sağda Giuly ve solda Rotten ile hücumda etkili olmak isteyen PSG gol bölgelerinde istediği etkinliğe kavuşmuş değil. Teknik direktör Le Guen’in defansif bir futbol oynayıp rakibini kontra ataklarla vurmayı amaçlaması bekleniyor.



Muhtemel onbirler



Kayserispor: Souleymanou – Muslu, Ali Turan, Eren Güngör, Toledo – M.Eren, Saidou, Abdullah, Mehmet Topuz, Abdullah – Aghahowa



Paris St. Germain: Landreau – ceara, Traore, Armand, Camara –Clement, Rothen, Sessegnon,Giuly – Hoarau, Kezman

