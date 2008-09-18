Maça Doğru / Bellinzona - Galatasaray



UEFA Kupası Birinci Tur ilk maçı

Yer: St. Jakop-Park Stadı, Basel

Zaman: 18 Eylül 2008, Perşembe

Takımlar: Bellinzona - Galatasaray

Hakem: Sorin Corpodean (Romanya)





Şampiyonlar Ligi'ne havlu atan ve lige de pek iyi başlayamayan Galatasaray, UEFA Kupası Birinci Turu'nda İsviçre'nin Bellinzona takımıyla kozlarını paylaşacak. Kuralar sonrasında eski Galatasaraylı Kubilay Türkyılmaz'ın iki takım arasında ciddi güç farkı demecine de bakacak olursak UEFA Kupası'ndaki ilk turunda sarı kırmızılıları pek de dişli olmayan bir rakip bekliyor.



İkinci ligden gelen UEFA talihlisi



Belinzona geçtiğimiz yıl İsviçre İkinci Ligi'nde müacedele ederken, İsviçre Kupası'nda final oynayarak UEFA Kupası'nda yer alma hakkını elde etti. Final'de kupayı kaybettiği Basel şampiyon olunca, birinci lige bu yıl gelen takım kendini bir anda UEFA heyecanının içinde buldu.



Lige bu sezon oldukça kötü başlayan İsviçre temsilcisi, oynadığı sekiz maçta sadece bir galibiyet, üç beraberlik alabildi. Bu tura Ukrayna'nın Dnipro takımını devirip gelen Bellinzona, Galatasaray karşısında süpriz kovalıyor.





Bol eksikli Cimbom



İlk maçta deplasmanda mücadele edecek sarı kırmızılılarda eksikler ciddi anlamda can sıkıyor. Ümit Karan, Hakan Balta, Arda, Mehmet Topal, Emre Güngör, Linderoth, Uğur, Serkan, Barış, Sabri ve Hasan Şaş'tan yoksun olarak İsviçre'de boy gösterecek olan 2000'in UEFA şampiyonu bu yıl da aynı başarıya imza atmak adına rakibini devirmek istiyor.



Maç öncesinde bir basın toplantısı düzenleyen sarı kırmızılıların Alman Teknik Direktörü Michael Skibbe, eksiklerin önemli olduğunu dile getirdi. Skibbe, bu sakatlara sığınmak yerine sahadan avantajlı bir skorla ayrılacaklarına inandığını da sözlerine ekledi.



Muhtemel kadrolar



Bellinzona: Bucchi - Belotti, Rocca, Conti, Wahab - Lustrinelli, Rivera, Roux, Raso - Mangiarratti, Gürkan



Galatasaray: De Sanctis - Serkan Kurtuluş, Meira, Servet, Volkan Yaman - Aydın, Ayhan, Lincoln, Kewell - Baros, Nonda

