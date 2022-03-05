Maç sonucu | Rizespor 1-2 Giresunspor

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'a konuk oldu.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren kritik maçta kazanan 2-1'lik skorla GZT Giresunspor oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1'inci dakikada penaltıdan Chiquinho ve 48'de Hamidou Traore kaydetti.

Çaykur Rizespor'un 14. dakikada Joel Pohjanpalo ile bulduğu gol, kritik müsabakada puan almak için yeterli olmadı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Giresun'da oynanan karşılaşmayı da ev sahibi ekip 2-0 kazanmıştı.

Bu sonucun ardından puanını 32'ye yükselten GZT Giresunspor maç fazlası ve averajla 15. sıraya yerleşti.

Sahasında öne geçtiği maçtan puansız ayrılan Rizespor ise maç fazlası ve 23 puanla 19. sırada konumlandı.