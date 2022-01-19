Maç sonucu | Göztepe 2-1 Demir Grup Sivasspor

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftaasında Göztepe ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki mücadelenin ilk 45 dakikasını ev sahibi takım önde kapattı. Karşılaşmanın 22. dakikasında Atınç Nukan'ın golü Göztepe'ye 1-0 üstünlüğü getirdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Sivasspor, Pedro Henrique'nin penaltıdan gelen golüyle beraberliği yakaladı. Seyircisinin de desteğini arkasına alan Göztepe, 80. dakikada bir kez daha öne geçti. Adis Jahovic'in sağ kanattan taşıdığı topla ceza sahası topla buluşan David Tijanic, tek vuruşla skoru 2-1'e getirdi.

Kalan bölümde başka gol sesi çıkmayınca Göztepe, konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Göztepe'nin 3 maçlık galibiyet serisi devam ederken, Rıza Çalımbay'ın takımı son 2 haftayı 1 puanla kapattı.

Ligin 23. haftasında İzmir ekibi Başakşehir'e konuk olurken, Sivasspor evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak.