Maç sonucu | Adana Demirspor 5-0 Fatih Karagümrük

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor, evinde Vavacars Fatih Karagümrük'ü 5-0 mağlup etti. Adana Demirspor'da Britt Assombalonga ve Yunus Akgün ikişer gol, birer asistlik performanslarıyla farkı getiren isimler oldu.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip güldü. Yaklaşık 60 dakika 10 kişi oynayan rakibi karşısında maçı 5-0'lık skorla kazanan Adana Demirspor, üst sıralara tırmanışını sürdürdü.

Adana Demirspor'a gelibiyeti getiren goller 36 ve 67'de Britt Assombalonga, 58 ve 90'da Yunus Akgün ile 83'te Mario Balotelli'den geldi. Fatih Karagmürük'te Yann Karamoh 31. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 37'ye yükseltirken, Fatih Karagümrük 30 puanda kaldı.