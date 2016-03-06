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Spor

Maç sırasında kalp krizi geçiren 17 yaşındaki hakem adayı, hayatını kaybetti

Sahada sağlık ekibi bulunmaması nedeniyle 112 Acil Servis'ten ambulans istendi

06 Mart 2016 18:31

Balıkesir İkinci Amatör Küme Marmara- Gönen Grubu'ndaki Gündoğan Çeltikspor, Bostancıspor karşılaşmasına aday hakem olduğu bildirilen Halil Berke Aygün, Hakem Cüneyt Yılmaz'ın yardımcısı olarak çıktı. Karşılaşmanın 32'nci dakikasında Halil Berke Aygün aniden fenalaşarak yere yığıldı. Sahada sağlık ekibi bulunmaması nedeniyle 112 Acil Servis'ten ambulans istendi. Ambulansla gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından sahadan 500 metre uzaklıkta bulunan Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Halil Berke Aygün, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Aygün'ün hastaneye kaldırılmasının ardından, bir sonraki maçın yardımcı hakeminin sahaya alınmasıyla maç devam etti ve Gündoğan Çeltikspor, Bostancıspor'u 2-1 yendi. Ardından Üzümlüspor- Göbelspor karşılaşması için futbolcular ve hakem ekibi sahadaki yerlerini aldı. Maç başlamak üzereyken, Aygün'ün yaşamını yitirdiği haberi alındı. Büyük üzüntü yaşanırken, hakem Aykut Kuvvetli tarafından bu maç iptal edildi.

Balıkesir Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen aday hakem Halil Berke Aygün'in sahada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmesi, sporcu ve taraftarları üzüntüye boğdu. Aygün'ün cenazesinin Balıkesir'de toprağa verileceği bildirildi.

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