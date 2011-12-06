Maç saati karakola gidecekler



T24- Şike iddianamesinde yer alan ve 18. madde uyarınca maçları izlemeleri yasaklanan isimler, aynı maddenin 8. bendi uyarınca takımlarının her branştaki karşılaşmalarının başladığı saatte ve bundan bir saat sonra genel kolluk birimlerine imza verecekler.







Milliyet'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, geçtiğimiz cumartesi şike iddianamesini tamamlayıp, mahkemeye göndermesinden sonra, dosyada ismi geçenlere "seyir yasağı" vermesinin yankıları sürürken, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine ilişkin kanunun bir başka maddesinin de uygulanması gündeme geldi.





6222 sayılı kanunun 18. maddesine göre, futbolcuların da forma giymesini engelleyen uygulama tartışma yaratırken, savcılık ile emniyetin bu kararına Futbol Federasyonu'nun itiraz etmesi gerektiği bildirildi. 18. maddenin sadece seyir yasağını içermesi nedeniyle oyuncuların sahaya çıkıp oynamaları gerektiği, ancak federasyon hukukçularının bu konuda hata yaptıkları ileri sürüldü.





Savcılık kararıyla seyir yasağı alan isimler için 18. maddenin 8. bendinin de uygulanacağı öğrenildi. Buna göre, yasaklı isimler, takımlarının maç saatlerinde ve başladıktan bir saat sonra en yakın genel kolluk birimlerine gidip, imza verecekler. Örneğin iddianamede yer alan kanıtlar çerçevesinde, söz konusu dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyespor Başkanı olan, şimdiki Futbol Federasyonu Asbaşkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor Başkanı Sadri Şener ve Asbaşkan Nevzat Şakar, Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Yıldırım gibi isimler takımlarının maçlarının olduğu günlerde karakola gitmek zorunda kalacaklar. Ayrıca bu durum sadece futbol maçları olduğu günlerde değil, basketbol, voleybol gibi diğer branşlarda oynanacak maç günlerinde de yaşanacak.





İstifa yok



6222 sayılı yasa gereği haklarında seyir yasağı bulunan isimlerin görevden alınma durumunun bu aşamada yürürlüğe koyulmadığı da bildirildi. Savcı Mehmet Berk’in, Futbol Federasyonu'na bir yazı göndererek şüpheliler hakkında dava açıldığını ve haklarında koruma tedbiri verildiğini bildirdiği ifade edildi. İstifa ile ilgili kararın, davanın görüldüğü mahkemenin kararını vermesinin ardından verilebileceği kaydedildi.



Şener stada gitmeyecek



Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, Fransa’da takımının yanında olacağını, ancak karşılaşmayı statta izlemeyeceğini söyledi. Şener,"stat giriş yasağının" Avrupa maçlarında da geçerli olduğunu, ancak şu ana dek kendisine bir tebligat yapılmadığını kaydetti. Şener, "Şu anda yurt dışındayım ve takımla birlikte olacağım. Buraya böyle bir karar kısa sürede ulaşmaz. Fakat kanunlara, hukuka saygım var, maçı stattan izlemeyeceğim" dedi.







Bazı futbolcuların ve teknik adamların statlara girememesine üzüldüğünü söyleyen Şener, "Onlar mesleklerini yapamıyorlar. Benim için önemli değil, izlemem maçı. Fakat onlar için önemli. Bildiğim kadarıyla bu madde seyircilerin maçlara girmemeleriyle ilişkindi. Ancak böyle oldu" ifadelerini kullandı.





Karakola gidecekler





Ali Yıldırım (F.Bahçe Asbaşkanı)

Beşir Acar (Mersin İ.Y Asbaşkanı)

Cengiz Demirel (G.Birliği Antrenörü)

Faruk Taşseten (Sivas yöneticisi)

Gökçek Vederson (Bursa futbolcusu)

Göksel Gümüşdağ (TFF Başkanvekili)

Hasan Çetinkaya (F.Bahçe İdari Menajeri)

Hikmet Karaman (Teknik Direktör)

İlhan Çelikay (Korcan Çelikay'ın kardeşi)

Kenan Yaralı (Manisa Başkanı)

Levent Eriş (Adanaspor Teknik Direktörü)

Mahmut Boz (Sivas futbolcusu)

Mehmet Yıldız (Eskişehir futbolcusu)

Murat Öztürk (F.Bahçe Kaleci Antrenörü)

Murat Şahin (Eyüpspor futbolcusu)

Mustafa U.Ortakaya (Karşıyaka futbolcusu)

Sani Şener (Sadri Şener'in kardeşi)

Nevzat Şakar (Trabzonspor Asbaşkanı)

Sadri Şener (Trabzonspor Başkanı)

Samet Güzel (Alex'in tercümanı)

Sercan Yıldırım (G.Saray futbolcusu)

Serdar Kulbilge (G.Birliği eski futbolcusu)

Serkan Acar (F.Bahçe Kulüp Müdürü)

Sezer Öztürk (Fenerbahçe futbolcusu)

Şükrü Ongan (Sivasspor İdari Menajeri)

Yavuz Ağırgöl (F.Bahçe çalışanı)

Zafer Önder İpek (G.Birliği eski müdürü)

18. MADDE

Kişinin, bu Kanunda tanımlanan veya yollamada bulunulan ilgili kanunlardaki suçlardan dolayı mahkemece kurulan hükümde, hakkında güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanmasına karar verilir. Seyirden yasaklanma ibaresinden kişinin müsabakaları ve antrenmanları izlemek amacıyla spor alanlarına girişinin yasaklanması anlaşılır. Hükmün kesinleşmesiyle infazına başlanan seyirden yasaklanma yaptırımının süresi cezanın infazı tamamlandıktan itibaren bir yıl geçmesiyle sona erer. Bu güvenlik tedbirine ceza verilmesine yer olmadığı kararı ile birlikte hükmedilmesi halinde, hükmün kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl geçmesiyle bu güvenlik tedbirinin uygulanmasına son verilir. Güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklama kararı 25/5/2005 tarihli ve 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu hükümlerine göre kaydedilir.

18 .MADDE-8 BENT

(8) Bu madde hükümlerine göre spor müsabakalarını seyirden yasaklanan kişi, yasaklama kararının sebebini oluşturan fiilin işlendiği müsabakanın tarafı olan ve taraftarı olduğu takımın katıldığı spor müsabakalarının yapılacağı gün, yurt içinde bulunduğu takdirde, müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın genel kolluk birimine başvurmakla yükümlüdür

evederson