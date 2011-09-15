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Spor

Maç öncesi yoğun güvenlik İSTANBUL (A.A)

15 Eylül 2011 22:55

-Maç öncesi yoğun güvenlik İSTANBUL (A.A) - 15.09.2011 - Beşiktaş ile İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımları arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi (E) Grubu ilk maçı öncesinde, Fiyapı İnönü Stadı ve çevresinde adeta kuş uçurtulmadı. Stat içi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, biletsiz taraftarlar stat yakınına dahi sokulmadı. Stadın çevresi tamamen güvenlik bariyerleriyle çevrilirken, tribünlere giren taraftarlar da adeta didik didik arandı. Bu arada, tribünlerdeki güvenlik önlemleri de dikkat çekti. Merdiven boşluklarının bulunduğu bölümlerde ve sahaya yakın olan yerlerde özel güvenlik elemanları yer aldı. Ayrıca, İsrailli taraftarların bulunduğu bölümün çevresi tamamen özel güvenlik görevlileri tarafından çevrildi. Karşılaşmayı Türk basın mensuplarının yanı sıra yabancı medya mensupları da takip etti. İsrail'den 27 gazeteci Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı için İstanbul'a gelirken, ayrıca 2 Alman, 1 de ABD'li gazeteci karşılaşmada görev yaptı. Maccabi Tel Aviv takımı, ısınmak için maçın başlamasına 45 dakika kala sahaya çıktı. Siyah-beyazlı taraftarlar, İsrail takımı oyuncularını ıslıklarla protesto etti.

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