T24 LogoT24 Logo
Politika

Maç öncesi Bursa'da zirve!

Gözler yarın Bursa’da iki ülke arasında oynanacak futbol maçına çevrildi.

13 Ekim 2009 03:00

İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulması ve ikili ilişkilerin gerçekleştirilmesine yol açacak protokollerin 10 Ekim’de Zürih’te imzalanmasının ardından gözler yarın Bursa’da iki ülke arasında oynanacak futbol maçına çevrildi.

Sarkisyan’ın maçı izlemek için Bursa’ya gideceğini açıklamasının hemen ardından Cumhurbaşkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı protokol yetkilileri arasında yoğun bir temas trafiği yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Sarkisyan ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Eduvard Nalbantyan özel uçakla doğrudan Bursa’ya geçecek. Sarkisyan ve beraberindeki heyet saat 16.00’da Yenişehir Havaalanı’nda karşılanacak. Ermenistan heyeti Bursa’da ağırlanacak ve ziyaret günübirlik olacak.  Bursa’da maç öncesinde ayarlanacak bir otelde Gül ve Sarkisyan bir zirve yapacak. Davutoğlu ve Nalbantyan başkanlığındaki Türk ve Ermeni heyetleri de görüşecek. Toplantının yapılacağı otelde Sarkisyan onuruna Gül bir akşam yemeği verecek. Saat 21.45’te oynanacak maça hep beraber gidilecek. Maçtan sonra statta bir resepsiyon verilecek. Sarkisyan’a çini bir tabak ya da ayna hediye edilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24