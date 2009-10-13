Maç öncesi Bursa'da zirve!

İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulması ve ikili ilişkilerin gerçekleştirilmesine yol açacak protokollerin 10 Ekim’de Zürih’te imzalanmasının ardından gözler yarın Bursa’da iki ülke arasında oynanacak futbol maçına çevrildi.



Sarkisyan’ın maçı izlemek için Bursa’ya gideceğini açıklamasının hemen ardından Cumhurbaşkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı protokol yetkilileri arasında yoğun bir temas trafiği yaşandı.



Edinilen bilgiye göre; Sarkisyan ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Eduvard Nalbantyan özel uçakla doğrudan Bursa’ya geçecek. Sarkisyan ve beraberindeki heyet saat 16.00’da Yenişehir Havaalanı’nda karşılanacak. Ermenistan heyeti Bursa’da ağırlanacak ve ziyaret günübirlik olacak. Bursa’da maç öncesinde ayarlanacak bir otelde Gül ve Sarkisyan bir zirve yapacak. Davutoğlu ve Nalbantyan başkanlığındaki Türk ve Ermeni heyetleri de görüşecek. Toplantının yapılacağı otelde Sarkisyan onuruna Gül bir akşam yemeği verecek. Saat 21.45’te oynanacak maça hep beraber gidilecek. Maçtan sonra statta bir resepsiyon verilecek. Sarkisyan’a çini bir tabak ya da ayna hediye edilecek.