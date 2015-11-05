Maç izlemeye gitti, 11 yıl sonra döndü

Almanya'da yaşayan Rolf Bantle 2004 yılında Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmasını izlemek için Milano'ya gitti. Tuvaletten geri dönünce kaybolduğunu fark eden Bantle 11 sene Milano'da yaşadı.

Basel’de yaşayan emekli Rolf Bantle arkadaşlarıyla İnter-Basel maçını izlemek için Milano’ya uçtu. Maçın bitmesine az bir süre kala tuvalete giden Bantle, arkadaşlarını kaybetti. Yerini bulamayan yaşlı adam park alanına gittiğinde aracını da bulamadı.

Arkadaşları tarafından terk edildiğini fark eden Bantle, bir süre sonra arkadaşlarını aramayı bırakarak cebinde 20 euro ve 15 İsviçre Frangı ile Milano’da kalmaya karar verdi.



Sokakta yaşadı

Kısa süre içinde Milano’ya alışan emekli adam üniversite öğrencileriyle arkadaşlık kurmaya başladı. İsviçreli gazeteye konuşan Bantle "Kısa süre içinde kendimi Milano’ya ait hissettim. Hiç bir zaman dilencilik yapmadım. Ama sokakta yaşadım" dedi.



Zor şartlar altında büyüdüğünü anlatan Bantle "Aile bağımız yoktu. Çok küçük yaşta yurda bırakıldım. Annem babam yok, sadece arkadaşlarım vardı" diye konuştu.



Milano sokaklarında gezerken yere düşüp ayağını kıran Bantle hastaneye kaldırılınca sigortasız olduğu tespit edildi.



Kaybolduktan yedi sene sonra İsviçre'de kayıp ilan edilen Bantle, İsviçre Konsolosluğu'nca Almanya'ya geri götürüldü. Tedavisini memleketinde sürdüren adam "Aslında bana kalsaydı geri dönmek istemezdim. Ama yinede memleketimi özlemişim" dedi.