Sarı lacivertliler şampiyonluk yarışında büyük yara aldı: Fenerbahçe 1 - Kayseri Erciyesspor 1

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Kayseri Erciyesspor'u ağırlayan Fenerbahçe, liderlik yarışında büyük yara aldı. Sarı lacivertlilerin hızlı bir golle başladıkları maç, Kayseri Erciyesspor'un da aynı hızla cevap vermesiyle birlikte 1-1 beraberlikle sona erdi.
Fenerbahçe, aldığı 1 puanın ardından 67 puana ulaşarak ikinci sıradaki yerinde kaldı. Sarı lacivertlilerin bir alt sırasında ise 65 puanla Beşiktaş bulunuyor. Siyah beyazlı takım, yarınki Akhisar maçından galibiyetle dönerse, ikinci sıraya yerleşecek.
Sarı lacivertliler, maçın 2. dakikasında Egemen Kormaz'ın golüyle öne geçti. SAİ Kayseri Erciyesspor, 6. dakikada Jacques Zoua'nın golüyle beraberliği yakaladı.
Takımların ilk 11'leri şu şekilde:
Fenerbahçe: Volkan, Gökhan, Alves, Egemen, Caner, Mehmet Topal, Selçuk, Diego, Kuyt, Webo, Sow
Kayseri Erciyesspor: Gökhan, Anıl, Zoua, Vleminckx, Murat, Boye, Oğulcan, Yasin, Ethem, Mehmet, Sylla