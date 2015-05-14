Maç sona erdi: Akhisar Belediyespor 1 - Beşiktaş 1

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş,-Akhisar Belediyespor arasında oynanan maç, 1-1 berabere bitti.
Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçın ilk golü, 14. dakikada Akhisar Belediyespor oyuncusu Mehmet Akyüz'den gelirken, Beşiktaş, 54. dakikada Demba Ba'nın attığı golle beraberliği yakaladı.
Takımların ilk 11'leri şu şekilde:
Akhisar Belediyespor: Oğuz, Tolga, Douglao, İsmail, Kadir, Bilal, Güray, Luan, LuaLua, Bruno, Mehmet Akyüz.
Beşiktaş: Günay, Serdar, Sivok, Ersan, Motta, Atiba, Tolgay, Gökhan, Sosa, Olcay, Demba Ba.