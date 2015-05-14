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Spor

Maç sona erdi: Akhisar Belediyespor 1 - Beşiktaş 1

Akhisar'ın golünü, 14. dakikada Mehmet Akyüz atarken, beraberlik golü ise 54. dakikada Dembe Ba'dan geldi

14 Mayıs 2015 22:43

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş,-Akhisar Belediyespor arasında oynanan maç, 1-1 berabere bitti.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçın ilk golü, 14. dakikada Akhisar Belediyespor oyuncusu Mehmet Akyüz'den gelirken, Beşiktaş, 54. dakikada Demba Ba'nın attığı golle beraberliği yakaladı.

Takımların ilk 11'leri şu şekilde:

Akhisar Belediyespor: Oğuz, Tolga, Douglao, İsmail, Kadir, Bilal, Güray, Luan, LuaLua, Bruno, Mehmet Akyüz.

Beşiktaş: Günay, Serdar, Sivok, Ersan, Motta, Atiba, Tolgay, Gökhan, Sosa, Olcay, Demba Ba.

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