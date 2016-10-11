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Dünya
Deutsche Welle

Maaßen: Berlin’deki havaalanlarına saldırı planlamıştı

Leipzig’te gözaltına alınan terör şüphelisinin Berlin’deki havaalanlarına saldırı planı içinde olduğu bildirildi.

11 Ekim 2016 11:55

Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın açıklamasına göre, Almanya'nın Leipzig kentinde gözaltına alınan terör şüphelisi Berlin'deki havaalanlarına saldırı planlıyordu.

Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen, devlet televizyonu ARD'ye yaptığı açıklamada, "Önce Almanya'da trenlere saldırı planladığı yönünde istihbarat bilgisi edinmiştik. Daha sonra bu planı Berlin‘deki havaalanlarına yönelik somutlaştırdı" dedi.

Maaßen, teşkilat çalışanlarının, Eylül ayı başında, IŞİD'in Almanya'da altyapıya yönelik bir terör saldırısı planladığına yönelik istihbarat bilgisi aldığını kaydetti ve ekledi: "Geçen hafta perşembe gününe kadar şunu bulmaya çalıştık: Almanya'da bundan kim sorumlu?" Anayasayı Koruma Teşkilatı daha sonra bu kişinin kimliğini tespit etti."

Hemen gözlem altına aldıklarını kaydeden Maaßen, "7/24 yani tüm gün gözetledik. Bir sonraki gün 1 Euro dükkânlarından birinden yapıştırıcı aldığını tespit ettik ve sonra hemen müdahale etmemiz gerektiğine karar verdik. Çünkü bunun onun bomba imal etmesi için gereken son kimyasal olduğundan yola çıktık" açıklamasını yaptı.

Chemnitz'deki başarısız operasyon

Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı, cumartesi günü polisin Chemnitz'deki başarısız operasyonunun ardından 22 yaşındaki Cabir El Bekir'in pazartesi günü Leipzig'de yakalandığını kaydetti. El Bekir'in IŞİD'in talimatıyla hareket ettiği tahmin ediliyor.

Chemnitz'de yaşadığı düşünülen dairede 1,5 kilogram patlayıcı bulundu.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa, BS/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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