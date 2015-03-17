Maaşlarını alamayan maden işçileri yerin 400 metre altında eylem başlattı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağı işletmesinde çalışan işçiler, maaş alamadıkları için ocaktan çıkmama eylemi başlattı. İşçiler maaşlarını alana kadar ocakta kalacak.

İlçeye bağlı Gelik beldesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan (TTK) kiraladığı sahada üretim yapan özel maden ocağı işletmesinin ihale süresinin bitmesi üzerine kömür ocağının içerisindeki bazı malzemelerin söküm işinde çalışan 13 işçi, yaklaşık üç aydır maaş ödenmediğini söyledi.

İşletme yetkilileriyle görüşmelerine rağmen bir sonuç alamayan işçilerden ocak içinde çalışan sekiz madenci, ocaktan çıkmama eylemi başlattı. Yerin 400 metre altında eylem yapan maden işçilerine dışarıda çalışan beş madenci de destek verdi. Aileleri de ocak önüne giderek işçilere destek verdi.

'Paramızı alana kadar eylemimiz sürecek’

[zonguldak maden eylem 3] Maden işçisi evli ve iki çocuk babası Koray Akbulut, 13 yıldır çalıştığı şirketten üç yıldır düzenli maaş alamadığını söyledi. Maaş alamayınca kredi çektiğini ve daha da borçlandığını anlatan Akbulut, “Şirket düzelir öderiz diye umduk ama daha kötüye gitti. Bizde bankalara borcumuzu ödeyemez olduk. Çocuğumu hastaneye yatıracağım ama para olmadığı için yatıramadım. Paramızı alana kadar eylemimize devam edeceğiz” dedi.

Gazetecilerle konuşmak için maden ocağından dışarı çıkan Hüseyin Çimen de, “Biz kesin karar aldık. Kesinlikle paramızı alana kadar eylememizi sürdüreceğiz” diye ekledi.

'Hafta sonuna kadar maaşlar yatacak’

Özel maden işletmesinin genel müdürü Adnan Toprak, işçilerin 1.5 aylık alacakları olduğunu ve hafta sonuna kadar paralarını ödeyeceklerini söyledi. İşçilerin eyleme son vermesini isteyen Toprak, “Çünkü ocağın altında kendi güvenlikleri de yok. Kendi güvenliklerinin sağlanması konusunda endişemiz var. Yoksa arkadaşların paraları zaten yatar” dedi.

Toprak, işçilere haber gönderdiklerini ve maaşların cuma gününe kadar yatacağını belirtti.

Eylemlerine devam eden maden işçilerinin yakınları da ocak önünde bekleyişini sürdürüyor.