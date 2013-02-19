Maaşlarını alamayan BMC işçileri eylemde

10 aydır ücretlerini alamayan BMC işçileri seslerini duyurmak için yola çıktı. 2 gruba ayrılan işçiler haklarını İstanbul ve Ankara'da arayacak.

İzmir'in Bornova İlçesi'ndeki BMC Fabrikası'nda çalışan ve 10 aydan bu yana ücret alamayan 1500 işçi, eylem için İstanbul ve Ankara'ya giderken mola verdikleri Manisa'da, geceyi spor salonunda geçirdi. Atatürk Spor Salonu'nda kalan işçileri ziyaret eden AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ ile CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, destek verdi.

Otomotiv sektörünün önemli markalarından, İzmir'in Bornova İlçesi Pınarbaşı Semti'ndeki BMC fabrikasında çalışan 1500 işçi, 10 aylık ücretlerini alamadıkları için devam ettirdikleri eylemlerini İstanbul ve Ankara'ya taşıma kararı aldı. İki gruba ayrılan işçileri İzmir'den Ankara'ya taşıyan otobüsler dün ilk olarak Manisa'ya uğradı. İşçilere eşlik eden Türk Metal-Sen Genel Başkan Yardımcısı İsmail Yıldırım, haklar alınıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi. İşçilerin Atatürk Spor Salonu'nda kalması kararlaştırıldı. Ancak, valilik izin vermedi. Bunun üzerine devreye giren AK Parti Manisa Milletvekilleri Hüseyin Tanrıverdi, Selçuk Özdağ ve CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, işçilerin spor salonunda kalmalarını sağladı.

Atatürk Spor Salonu'na gelen işçiler Manisa Belediyespor ile İl Gençlik Spor arasındaki basketbol maçını izledi. İşçiler maçın sona erip salonun başalmasından sonra yanlarında getirdikleri battaniyeleri yere sererek dinlenmeye başladı.

Atatürk Spor Salonu'nda kalan işçileri ziyaret eden AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ ile CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'i Türk Metal-Sen Genel Başkan Yardımcısı İsmail Yıldırım ile Türk Metal-Sen Şube Başkanı Hüseyin Özben karşıladı. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, haklarını aramak için yollara çıkan işçilerin her zaman yanında olduklarını dile getirdi.

AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ da "Yolunuz açık olsun. Ben de Ankara'da sizinle olacağım. Din, ırk, siyasi parti ayrımı olmadan o direniş bayrağını birlikte kaldıracağız" diye konuştu.

İşçiler geceyi Atatürk Spor Salonu'nda geçirdikten sonra bu sabah otobüslerle Manisa'dan ayrıldı. İşçilerin spor salonunda kaldığı süre boyunca Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, herhangi bir olayın yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, bir 112 Acil Servis ambulansı da hazır bekletildi.