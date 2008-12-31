Maaşlara 1 Ocak kriteri

Kayıt dışı ile mücadele kapsamında önemli bir düzenleme daha hayata geçiyor. 1 Ocak 2009'dan itibaren elden maaş verme uygulaması sona eriyor. 10 işçi çalıştıran patrona bile maaşları bankaya yatırma zorunluluğu geliyor.



Küresel kriz sebebiyle kayıtlı ekonomiyi güçlendirmek isteyen hükümet, parasal işlemleri bankalar üzerinden takip ediyor. Aralık ayında 500 YTL ve üzeri kiraların bankadan yatırılması uygulamasına gidildi. Ev sahibi kiracı ilişkisini yeniden düzenleyen reform bir ay gibi kısa sürede 300 bine yakın yeni mükellef ortaya çıkardı. Böylece kira gelirlerinden vergi alınan mükellef sayısı 700 binden 1 milyona ulaştı. Maliye'nin söz konusu kalemden aldığı vergi gelirleri de arttı.



Kayıt dışı istihdamla mücadele



2008-2009'u kayıt dışı istihdamla mücadele yılı ilan eden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da benzer bir uygulamayı hayata geçiriyor. Yeni yıldan itibaren maaşların elden verme uygulaması bitecek. Uzun tartışmaların ardından 50 işçi olarak hesaplanan, daha sonra 30'a indirilen maaşların bankadan yatırma zorunluluğunda SGK yönetimi 10 işçide karar kıldı. Buna göre, 10 işçi çalıştıran işveren bile maaşları bankaya yatıracak. Uygulama sayesinde sigortasız işçi çalıştırmak ve vergi kaçırmak zorlaşacak.



SGK Başkan Vekili Fatih Acar, düzenlemenin sağlıklı işleyebilmesi için çağrıda bulundu: "Toplumun tüm kesimlerinden destek bekliyoruz. Ücretlerin bankalar aracılığıyla yatırılması zorunluluğu getirdik. 50 işçi yerine 30 işçi çalıştıran tüm işyerlerinin işçi maaşlarını bankadan yatırması zorunluluğu getirdik. Etkili olması için bunu 10 işçiye düşürdük. 2009'dan itibaren maaşlar elden değil bankadan yatırılacak." açıklaması yapmıştı.



VIP işverenle prim geliri artacak



SGK ayrıca, yeni yılda Maliye'nin Büyük Mükellefler hizmetine benzer 'VIP işveren' uygulaması başlatıyor. Zaman kaybını ve bürokrasiyi azaltmak isteyen kurum İstanbul, İzmir ve Ankara'da 50 ve üzeri işçi çalıştıran iş yerleri için ayrı merkezler kuracak. Sosyal Güvenlik Merkezleri'ne benzer birimlerde sadece büyük işverenlere hizmet verilecek.



Kayıt dışı istihdamın önüne geçmesi beklenen özel hizmet sayesinde sigorta prim tahsilatları da artacak. 50 ve üzerinde sigortalı çalıştıran firmalara ve işletmelere özel hizmet verecek VIP işveren merkezleri kurulacak. Merkezler, ilk etapta İstanbul'un Asya ile Avrupa yakasında, Ankara ve İzmir'de özel sektöre hizmet verecek. Ardından 12 büyükşehir belediyesinde daha, firmaların işlemlerini jet hızıyla tamamlayacak birimler kurulacak. Prim tahsilatını hızlandırması beklenen uygulamayla kayıt dışı istihdamın da önüne geçilecek.



VIP kapsamına kimler girecek?



VIP işveren kapsamına Türkiye'de 50 ve üzerinde çalışan istihdam eden kuruluşlar girecek. Buradan hizmet alacak 50'nin üzerinde işçi çalıştıran 21 bin 926 işletme bulunuyor. 500 ile 999 kişi arasında sigortalı bulunduran kayıtlı işveren sayısı ise 664 adet. Bin eleman çalıştıran kuruluş sayısı 218'de kalıyor. Uygulamayla, hem işverenlerin hem de SGK çalışanlarının işlerinin kolaylaşacağını söyleyen SGK yetkilileri, VIP işveren hizmetiyle prim tahsilatının artacağını dile getirdi.





