T24 -



’Maaşını kesin, ismini silin’



CIA için dilekçe

Radikal gazetesinde yer alan habere göre; Kenan Evren’in maaşının kesilmesi, adının cadde ve okullardan silinmesi, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü’nün geri alınması için de mücadele başlatıldı. Avukatlar, ünlü ABD’li aktör Sean Pean, şarkıcı Jaon Baez ve yazar Noam Chomsky’den de destek istedi.12 Eylül 1980 askeri darbesini gerçekleştiren dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren’e, 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından verilen ’fahri hukuk doktorluğu’ unvanının geri alınması için İstanbul İdare Mahkemesi’ne başvuran İzmir Barosu avukatlarından Senih Özay ile Murat Alpaslan, 1990 yılında verilen Atatürk Uluslararası Barış Ödülü’nün de geri alınması, aylık 13 bin 400 liralık maaşının kesilmesi, sokak, cadde ve okullardan isminin silinmesi için harekete geçti.Avukatlar Senih Özay ile Murat Alpaslan, Cumhurbaşkanlığı’na ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu Başkanlığı’na yazdıkları dilekçede, "Hukuk ve barışla tek ilişkisi en temel insan haklarını vahşice çiğnemek, gasp etmek olan bir askeri darbe liderine, bir diktatöre verilmiş olan bu ödülün makamınızca geri alınması binlerce insanın mağduriyetinin, makamınızın kararı ile tescil edilmesi ve tanınması anlamına da gelecek" denildi.Avukatlar, 7’nci Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in aylık 13 bin 400 lira olan maaşına tedbir konulması için, TBMM Başkanlığı’na ve Emekli Sandığı’na da dilekçe verdi. Toplumsal arınma için harekete geçtiklerini belirten Senih Özay, Kenan Evren adının sokak, cadde ve okullardan da silinmesini istediklerini belirterek, "Dünyanın hiçbir yerinde Mussolini sokak, Pinochet okulu yok" dedi.Murat Alpaslan, 12 Eylül darbesini araştırırken, darbenin azmettiricisi olduğunu öne sürdükleri, ABD’de The School of the Americas (SOA) adlı bir kuruluşa rastladıklarını belirterek, kuruluş hakkında bilgi almak için dilekçe ile ABD Savunma Bakanlığı’na, Dışişleri Bakanlığı’na, CIA Başkanlığı’na ve Genelkurmay Başkanlığı’na dokuz soru yönelttiklerini söyledi. Sorular arasında, "Türkiye’de 12 Eylül 1980 tarihinde gerçekleşen faşist askeri darbe sonrası CIA ajanı Paul Henze’nin ’Bizim çocuklar başardı’ cümlesi ile başkanınız Jimmy Carter’ı haberdar etmesi doğru mudur?", "SOA’da Türkiye’den asker sivil kimler, nasıl bir eğitime tabi tutuldu?" ifadeleri yer aldı.Avukat Murat Alpaslan, "SOA’nın ardından Ankara Cumhuriyet Başavcısı’na ’Biz sanırım azmettircisini bulduk hadi siz de peşine düşün’ diyerek onu da bilgilendirdik. Amacımız vicdanlara dokunabilmek. Dünyanın vicdanına ulaşabilmek için de barış ve demokrasi aktivistlerinden yardım istedik. Ünlü aktör Sean Pean, şarkıcı Joan Baez, muhalif düşünür yazar Noam Chomsky’den bu çabamız için yardım istedik. Görüşmelerimiz sürüyor. Ayrıca toplumsal duyarlılığı artırmak için darbe konulu kısa bir film de çekeceğiz. Gönüllü yönetmen ve oyuncular hazır" diye konuştu.