Maaşını almaya gitti, ‘sen ölüsün’ dediler

Maaşını çekmeye giden emekli işçi Hüseyin Şenavcı, SGK yetkililerinden 'Sen ölüsün, veremeyiz' yanıtını aldı.



Gaziantep’in İslahiye İlçesi'nde emekli işçi 60 yaşındaki Hüseyin Şenavcı'ya emekli maaşını almaya PTT'ye gitti. Maaşının yatırılmadığını öğrenen Şenavcı'ya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yetkilileri, ‘Sen ölüsün, maaş veremeyiz' dedi.



İddiaya göre, Beyler Mahallesi'nde oturan belediyeden emekli 4 çocuk babası Hüseyin Şenavcı, geçen hafta emekli maaşını almak için PTT şubesine gitti. 9 yıldır aynı PTT'den maaaşını alan Şenavcı'ya maaşının kayıtlarda gözükmediği söylendi. Şenavcı, bunun üzerine PTT Müdürü Ramazan Koyuncu'ya başvurdu. SGK yetkililerini telefonla arayarak bilgi isteyen PTT Müdürü'ne SGK yetkilileri Şenavcı'nın kayıtlarda ölü olarak gözüktüğünü söyledi. Bunun üzerine müdür Koyuncu, ``Hüseyin Şenavcı şu an karşımda oturuyor, ölü değil'' yanıtını verdi. SGK yetkilileri, emekli işçinin belgelerle kuruma başvurması gerektiğini bildirdi.



Olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan Hüseyin Şenavcı, her ayın üçüncü haftasında maaşını almaya geldiği PTT'de ölü gözüktüğünü öğrenince neye uğradığını şaşırdığını belirtti. “Çok şükür daha ölmedim. Ölü gözükmemden çok, bakkalın, manavın borçlarını ve faturaları nasıl ödeyeceğimi düşünüyorum'' dedi. Şenavcı, SGK Genel Müdürlüğü'ne nüfus cüzdanı, SSK cüzdanı fotokopisi, aile bildirim formu ve bir dilekçe ile başvuru yaptı. Emekli işçi, şimdi yanlışın düzeltilmesini bekliyor.





