Maaşını alamayan 2,5 milyon emekliye yarından itibaren ödeme yapılacak

Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisinin maaşlarının ödeme gününün bayrama denk gelmesi nedeniyle birçok emekli, maaşını alamadı. Maaşını alamayan emeklilere yarından itibaren ödeme yapılacak. Yaklaşık 2.5 milyon emeklinin maaşını alamamasına ilişkin olarak SGK, "Ödeme günlerinden herhangi birinin cumartesi veya pazar günü dışında resmi tatil gününe rastlaması halinde, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı kurumumuzca belirlenerek ilan edilmektedir" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, SSK ve Bağkur emeklisinin maaşları, emekli kartında yazan numaraya göre 17-28 Ağustos arasında yatacaktı. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK ) ödeme ödeme günleri bayrama (21-22-23-24-25 Ağustos) rastlayan emekli hak sahipleri aylıklarını, 18 Ağustos'tan itibaren bankamatiklerden, 20 Ağustos'tan itibaren de bankalardan alaabileceğini duyurmuştu.

Ancak emekli maaş ödemesi pazar gününe denk gelenler maaşlarını çekememişti.

Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK ) Başkanlığı'ndan, "SSK ve Bağ-Kur emekli ve hak sahiplerinden ödeme günü 26 Ağustos olanlara 27 Ağustos, 27-28 Ağustos olanlara ise aynı tarihte ödeme yapılacak" bilgisi verildi.

2.5 milyon emeklinin maaşını alamaması tartışmalara sebep olmuştu. SGK'den konuya ilişkin açıklama geldi.

SGK'den yapılan açıklamada, “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği gereğince ödeme günü cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi cuma, pazar gününe rastlayan grubun ödemesi pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktadır.Ancak ödeme günlerinden herhangi birinin cumartesi veya pazar günü dışında resmi tatil gününe rastlaması halinde, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı kurumumuzca belirlenerek ilan edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.