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Ekonomi

Maaşına haciz gelen işçi, işten çıkarılabilecek

Yargıtay kararına göre; maaşına banka gibi üçüncü kişiler tarafından haciz konulan işçinin, işine son verilebilecek.

11 Ocak 2009 02:00

Yargıtay kararına gör; maaşına banka gibi üçüncü kişiler tarafından haciz konulan işçinin, işverence işine son verilebilecek.

Giderek derinleşen kriz ortamında, en önemli sorunlardan biri de işten çıkartmalar ve işsizlik… Yargıtay’ın 20.10.2008 tarihli yeni bir kararı işçilerin işine son vermeye neden olan gerekçelere bir yenisini daha ekledi. Gazeteci Şükrü Kızılot Hürriyet gazetesindeki köşesinde (11.1.2009) Yargıtay’ın yeni kararını ve bu kararın günümüz koşullarında yaratabileceği sonuçları tartışıyor.

İşte söz konusu yazı:

Giderek derinleşen kriz ortamında, en önemli sorunlardan biri de işten çıkartmalar ve işsizlik...

Yargıtay’ın bir kararına göre; maaşına üçüncü kişiler (bankalar, mal aldığı firmalar vs.) tarafından haciz konulan işçinin, işverence işine son verilebilecek.

Geçerli neden

Yargıtay’ın kararına göre;

"İşçi ücretinin, borcu nedeniyle haczedilmesi, feshi geçerli kılmalıdır. İşçinin ücretine sık sık haciz gelmesi, işyerinde örneğin muhasebe veya hukuk servisinde önemli zaman kaybına neden olacak şekilde çalışma sürecini veya işyeri organizasyonunu olumsuz yönde etkilediğinin kabul edilmesi halinde, geçerli fesih nedeni oluşur. Ancak bunun için işçiye önceden ihtar çekilmesi gerekir. (Yargıtay 9 H.D. 20.10.2008 Tarih, E.2008/3737, K.2008/27673 sayılı Karar).

Somut olayda, işçi hakkında değişik alacaklılar tarafından, çok sayıda icra takibi yapıldığı ve ücretine hacizler konulduğu, işverenin ihtarına rağmen işçinin, ücreti üzerindeki haczi kaldırmadığı görülünce, işçinin işine son verilmiş. Olayın yargıya intikali üzerine, Yargıtay işvereni haklı bulmuştur.

Olay çok ciddi

Yargıtay kararını bize gönderen, Adana Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avk. Abbas Bilgili, bu konudaki endişesini şöyle özetliyor: "Bugünkü kriz ortamında bir işçinin maaşına üçüncü kişilerce, özellikle bankalarca el konulması çok yaygın bir uygulama. Bu daha da artacak. Bir işçinin maaşına haciz konuldu diye işine son verilmesi, ne kadar doğru bir hareket olabilir?"

Yaşadığımız kriz ortamında, işçi de işveren de adeta burnundan soluyor. Maaşına icra gelen işçinin bu gerekçeyle işine son verilmesi, ileride ciddi sorunlara neden olabilir...

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