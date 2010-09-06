-MAAŞI ERKEN ALACAK KAMU ÇALIŞANLARINA UYARI BURSA (A.A) - 06.09.2010 - Tüketiciler Birliği, maaşlarını 7 Eylül'de alacak kamu çalışanlarını bayram ve okul alışverişi harcamaları konusunda uyardı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, yaptığı açıklamada, kamuda çalışan memur, sözleşmeli personel, işçi ve diğer personelin eylül ayı maaş ve ücretlerinin, Ramazan Bayramı dolayısıyla 7 Eylül Salı günü avans olarak erken ödeneceğini hatırlattı. Çalışanların maaşlarını yaklaşık bir hafta önce erken alacağını belirten Kaya, memur ve diğer personelin, bir sonraki maaşa kadar 4 haftadan daha fazla bir süre bekleyeceklerini vurgulayarak, bu dönemin genellikle harcamaların en üst seviyeye çıktığı zaman olduğunu dile getirdi. Bayram ve okul alışverişleri ile tüketicileri zor günlerin beklediğini savunan Kaya, şunları kaydetti: ''Bayram için şeker, çikolata, tatlı, kıyafet okul için kırtasiye, giyim harcamaları derken aileler belki de en zor günlerini geçirecek. Ramazan Bayramı ve okul alışverişlerinin yapıldığı bu dönemde alışveriş çılgınlığına gerek yok. Geçen yıllara bakıldığında bayram ve okul öncesi dönemlerde kredi kartı kullanımı oldukça artıyor. Bu yıl maaşların erken ödenmesine karar verildi. Hem çalışanlar, ihtiyaçlarını karşılayacak hem de piyasa canlanacak. Kamu çalışanları kadar esnaf da 7 Eylülü bekliyor. Yapılacak kontrolsüz harcama, ekim ayı maaşını alana kadar bütçeyi oldukça zorlayabilir. Hatta bunun olumsuz etkileri, diğer aylara da sıçrayabilir. Bu yüzden özellikle giyimde fiyat araştırması yapılarak alışveriş yapılmasını ve kredi kartlarının evlerde bırakılmasını öneriyoruz.'' Kamu çalışanlarının alışveriş yapmalarını teşvik için çeşitli kampanyaların başlayacağı uyarısında da bulunan Kaya, ''Kamu çalışanı, cebindeki maaşı almaya kalkışanların promosyon ve kampanyasına aldanmasın. Hiçbir mağaza, kırtasiye ya da pastahane, tüketiciyi düşünüp ciddi indirimler yapmaz. Bu dönemde yapılan indirimler yanıltıcı olabiliyor'' dedi. -BANKA KREDİLERİNE DİKKAT- Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, rekabet içinde olan bankaların bayram ve eğitim kredilerinin de bu dönemde arttığını vurgulayarak, bankaların özellikle bayram kredilerinde faizleri düşürerek müşteri çekmeye çalıştığını anlattı. Bazı kredilerin masrafsız gibi gösterilerek, tüketicilere cazip gösterilmeye çalışıldığını dile getiren Kaya, şunları kaydetti: ''Krediler 'şeker' gibi gösteriliyor ancak geri ödenirken acısını tüketiciler çekiyor. Birkaç günlük mutluluk, rahatlığın bedeli aylarca ödeniyor. Bu dönemde maaşlarını erken alacak çalışanlar, bunun üzerine bir de kredi kullanırsa aylarca sıkıntı çekebilir. Masraf alınmadığı, inanılmaz düşük faizler uyguladığı söylense de kar edenin her zaman bankalar olduğu, tüketicilerin sırtından ciddi paralar kazanıldığı unutulmamalıdır.'' Kaya, bayram ve okul alışverişine çıkmadan önce evde belirli bir limit belirlenmesini ve bunun dışına çıkılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.