Maas ve Çavuşoğlu'ndan "yakın işbirliği" mesajı

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İstanbul Alman Lisesi'nin 150. kuruluş yılına denk gelen yeni eğitim döneminin açılış töreninde bir araya geldi. Törene, öğrenciler ile öğretmenlerin yanı sıra, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da katıldı.

İstanbul Alman Lisesi Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Cin, ziyaretleri için bakanlara teşekkür ettikten sonra konuşmalarından önce birer plaket takdim etti. Cin'in ardından söz alan Mevlüt Çavuşoğlu konuşmasına, "Burada değerli dostum Heiko Maas ile bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum” sözleriyle başladı.

Alman mevkidaşı Maas ile Ankara'da yaptıkları toplantılarının güzel geçtiğini söyleyen Çavuşoğlu, ikili ilişkiler ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirerek, "Uçakta ve arabada her anımızı değerlendirdik” dedi. Alman Lisesi'nin Türkiye ve Almanya arasındaki dostluğa dayanan köklü bir geçmişi olduğunu belirten bakan, lisenin kıymetli isimler yetiştirdiğini söyleyerek, "Alman Lisesi, eğitimdeki işbirliğimizin en güzel örneklerinden bir tanesi” diye konuştu. Ayrıca, Alman Lisesi'nin Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na değerli diplomatlar kazandırması nedeniyle mutluluk duyduğunu da ekledi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Alman Lisesi'nin tarihi, Osmanlı İmparatorluğu'na dayanıyor. "Alman-İsviçre Okulu” olarak 1868 yılında kurulan lise, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından sonra da iki ülke arasında önemli bir konumda yer almayı sürdürdü.

"Eğitimle ilgili atacağımız adımların sayısını artıracağız”

Türkiye'de Almanca öğretilmesine önem verdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, şu anda Türkiye'deki devlet okullarında 6 bin civarında Almanca öğretmeninin görev yaptığını ve ilk ve orta öğretimde yaklaşık 120 bin öğrencinin de Almanca dersi aldığını ifade etti. "Bu sayıyı beraberce artırabiliriz” diyen Türk bakan, Almanya'da üç milyondan fazla Türk-Alman vatandaşının hem Almancayı hem de Türkçeyi öğrenmesi için birlikte çalıştıklarını, na dilini bilmeyen çocukların ikinci dili öğrenmekte ve entegrasyon sürecinde zorluk çektiklerini dile getirdi. Çavuşoğlu, Almanya ile eğitim alanındaki işbirliklerini Türk-Alman Üniversitesi ile taçlandırdıklarını belirterek, "Önümüzdeki süreçte de eğitimle ilgili birlikte atacağımız adımların sayısını artıracağız” dedi.

Türkiye ile daha fazla işbirliği mesajı

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise konuşmasına öğrencilere güzel karşılama için teşekkür ederek başladı. Türkiye ve Almanya'daki gençlerin iki ülkenin de geleceği olduğunu belirterek, "Perspektif sahibi olmaları ve değerlere inanmaları son derece önemli” dedi. Mevkidaşı Çavuşoğlu ile Ankara'daki ziyaretlerinden beri iki ülke arasındaki ilişkilerin nasıl daha "yakın ve yapıcı" olabileceğini konuştuklarını belirten Alman bakan, Türkiye ile daha fazla işbirliği yapmak istediklerini dile getirdi. Alman Lisesi'nin ikili ilişkiler için örnek teşkil ettiğini söyleyen Maas, "Türk hükümetine bu olanaktan dolayı teşekkür ediyoruz. Eğitim ortamı ve tesis çok güzel” dedi. Alman bakanın, "Sizin için çok güzel bir başlangıç fırsatı var burada. Eski öğretmenlerim benim bakan olmama şaşırıyor. İnancınızı kaybetmemeniz gerekir” sözleri ise salonda gülüşmelere neden oldu.

"Sivil toplum giderek güçleniyor"

İki bakanın konuşmasından sonra, öğrenciler Çavuşoğlu ile Maas'a sorular yöneltti. Bir öğrencinin gençlerle bir araya gelmenin kendileri için ne ifade ettiğini sorması üzerine Çavuşoğlu, "Gençlerimizin çok farklı vizyonu, idealleri var. Gençlerden öğreneceğimiz çok şey var” dedi. Alman bakan Maas da öğrencilerin eleştirel olmalarını önemli bulduğunu dile getirdi. Maas ayrıca, Alman okulları hakkında yöneltilen bir soruyu, dünyadaki Almanca eğitim veren okulların öğrencilere önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, "Dünya eğer birbirimizle anlaşırsak biraz daha güzelleşebilir” diye cevapladı.

Mevlüt Çavuşoğlu, bir öğrencinin sivil toplumla ilgili sorusunu yanıtlarken, Türkiye'nin reform sürecinde sivil toplum örgütlerini güçlendirmek için oldukça çaba sarf ettiğini belirterek, "Türkiye'de sivil toplum giderek güçleniyor. Bir sivil toplum örgütünün daha etkin ve daha itibarlı olması biraz da kendi elinde” diye konuştu. Heiko Maas ise, İstanbul Alman Lisesi'nin geleceği hakkında sorulan bir soruya ise, "Bu okulun mezunları tarafından desteklenen bir okul olmasını diliyorum. Bu şekilde kalmasını sağlamak yeterli olacaktır ki bu, Türkiye-Almanya ilişkileri açısından da çok önemli” sözleriyle yanıtladı. İki bakan, öğrencilerle bahçede "selfie” çektikten sonra okuldan ayrıldı.

Türkiye'deki son görüşmeler

Dışişleri Bakanı Heiko Maas Alman Lisesi'ni ziyaretinin ardından insan hakları aktivistleri, kültür-sanat dünyasından isimler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile de bir araya geldi. Almanya'ya geri dönüş yolculuğu öncesi açıklama yapan Bakan, "Türkiye'de özellikle insan hakları ile ilgili gelişmelerin endişe verici olduğunu ve ikili ilişkileri gölgelediğini" söyledi.

Burcu Karakaş / İstanbul

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