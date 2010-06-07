Maaş promosyonunun yüzde 70'i emekliye verileceK

T24 - Çalışma Bakanı Ömer Dinçer, maaş promosyonunun yüzde 70'inin emekliye verileceğini açıkladı.



Bankalara yatan maaşları karşılığında banka promosyonu bekleyen emekliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'den müjdeli haber geldi. Zaman'ın haberine göre, Emekli Bir-Sen heyeti ile görüşen Bakan Dinçer, promosyon talebini yerinde bularak yetkililere talimat verdi. Bankaların ödeyeceği maaş promosyonunun tıpkı memurlarda olduğu gibi yüzde 70'inin emekliye verilmesini isteyen Dinçer, yüzde 30'un ise SGK'ya kalması gerektiğini söyledi. Dinçer, gerekli düzenlemelerin yapılması için Emekli Bir-Sen heyetinin yanında ilgili bürokratlarına talimat verdi.



Çalışma Bakanı Dinçer, 9 milyon emekliye promosyon müjdesi verdi. Geçen perşembe Emekli Bir-Sen heyetini kabul eden Dinçer, emekliye promosyonun derhal hayata geçmesini istedi. Emekli Bir-Sen Genel Başkanı İsrafil Odabaşı, taleplerini aktardıkları Bakan Dinçer'in hemen telefon edip yetkililere, "Emekliye neden promosyon parası vermiyoruz?" dediğini söyledi. Odabaş'ın aktardığına göre Bakan Dinçer, görüşmenin devamında ise telefonun diğer ucundaki SGK yetkilisine, "Hemen bankalarla gerekli görüşmeleri başlatın. Banka genel müdürlerini toplantıya çağırın. Gerekli düzenlemeleri yapın. Bankalardan alacağımız promosyonun yüzde 30'u bize kalsın. Yüzde 70'ini ise emekliye verin." dedi.



Promosyon paralarının yüzde 30'unun SGK'ya kalmasına itiraz ettiklerini dile getiren Odabaş, bunun üzerine Bakan Dinçer'in "Hepsini size veremeyiz. Çünkü biz emekli maaşını üç gün önceden bankaya yatırıyoruz. Bu nedenle yüzde 30'luk kısım bizim hakkımız." dediğini belirtiyor. Buna göre bankalardan alınacak maaş promosyonları, tıpkı memurlarda olduğu gibi yüzde 70 hak sahibine, yüzde 30'u ise kuruma kalacak. Böylece hem emekli hem de SGK yeni bir gelire kavuşacak. Bunun için öncelikli olarak memurların maaş promosyonu almasını sağlayan Başbakanlık genelgesinde ek bir düzenleme yapılarak bu hakkın memurlara verilmesi sağlanacak.



Öte yandan SGK, bankalarla maaş ödemeleri konusunda yeni bir anlaşma yapmak için önümüzdeki günlerde masaya oturacak. Bakan Dinçer'in talimatı doğrultusunda promosyon konusu da masaya gelecek. Çok sayıda banka maaş ödemesi karşılığı emekliye promosyon vermeye hazır olduğu için teknik detayların kısa sürede tamamlanması bekleniyor.



Banka promosyonları, 9 milyon emekliyi kapsayacak. SGK, 2010 yılında yapacağı 75 milyar lira maaş ödemesi için belli oranda promosyon talep edecek. Bu talep bütün emekliler için tek oran olabileceği gibi SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için ayrı ayrı olabilecek. Uzmanlar, ayrı ayrı olması durumunda Emekli Sandığı emeklileri için daha yüksek promosyon alınabileceğini belirtiyor. Zira memur emeklilerinin maaşı, diğer emeklilere göre daha yüksek. Örneğin 2,1 milyon Bağ-Kur emeklisine 2009'da 10 milyar lira emekli maaşı ödemesi yapılırken sayısı daha az olan memur emeklilerine 18 milyar lira maaş ödendi. Bu sebeple özellikle Emekli Sandığı emeklileri, bankaların iştahını kabartıyor.







