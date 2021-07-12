Maaş kartı tartışmasında eşinin boynuna yumruk atan kocaya para cezası

Kayseri'de maaş kartını izinsiz aldığını ileri sürdüğü 15 yıllık eşi D.A.’nın (36) boynuna yumruk atıp yaraladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Şemsettin A. (40), 3 bin TL para cezasına çarptırıldı.



Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde oturan Şemsettin A. ile maaş kartını izinsiz aldığını iddia ettiği eşi D.A. arasında 16 Nisan günü tartışma çıktı. Şemsettin A., eşi D.A.’nın boynuna yumruk atarak yaraladı. D.A.’nın şikâyeti üzerine eşi hakkında ‘yaralama’ suçundan dava açıldı.



Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Şemsettin A. ile eşi D.A. hazır bulundu. Suçsuz olduğunu öne süren sanık Şemsettin A., “Kesinlikle darbetmedim. Eşimi dövmedim. Suçsuzum” dedi.



Şikâyetini geri çeken D.A. ise, “Maaş kartı yüzünden beni darbetti. Boşanma davası açtım. Davamız sürüyor. O yüzden şikayetçi değilim” diye konuştu.



Mahkeme hâkimi Birol Küçük, sanık Şemsettin A.’yı, ‘yaralama’ suçundan 3 bin TL para cezasına çarptırdı. Hâkim, sanığın geçmiş sabıkaları nedeniyle cezasını ertelemedi. (DHA)