Maalouf'un Semerkant'ı da sakıncalı bulundu!

İstanbul Bahçelievler Necip Fazıl Kısakürek Lisesinde bir tarih öğretmeninin öğrencilerine okumaları için önerdiği Amin Maalouf'un Semerkant adlı kitabı şikayete konu oldu.

İddiaya göre, Bahçelievler Necip Fazıl Kısakürek Lisesinde bir tarih öğretmeni okumaları için öğrencilerine Amin Maalouf'un Semerkant adlı kitabını önerdi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Çocuğu okulda okumayan bir veli ise, öğretmenle ilgili olarak Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne şikayet dilekçesi verdi.

Veli şikayet dilekçesine müstehcen ve İslam dininin aşağılandığı iddia edilen kitabın bölümlerini de fotokopi şeklinde ekledi.

Bunun üzerine öğretmen hakkında inceleme başlatıldı. Yaklaşık bir ay önce yaşanan olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Şikayet edilen öğretmenin de üyesi olduğu Eğitim - Sen İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Barış Uluocak yaşananlarla ilgili olarak, "Öğretmen arkadaşımız ders kitapları haricinde Tarih dersini daha sevimli hale getirmek için öğrencilere çeşitli kitaplar öneriyor. Bu kitaplardan biri de Bestseller olmuş, hepimizin okuduğu, dünya ve edebiyat tarhine mal olmuş bir kitap, Amin Maalouf'un 'Semerkant' adlı kitabı. Okulda öğrencisi olmayan bir veli bu kitabın Doğu ve İslam kültürünü aşağıladığı, içinde müstehcen içerikli bölümler olduğu iddiasıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yazılı bir şikayette bulunuyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de diğer ilçe ve il milli eğitim müdürleri gibi, bunu yürürlüğe koyma konusunda son derece heyecanlı ve istekli. Sonuç olarak soruşturmayı açıyorlar" dedi.

Müstehcen bulmuş

Bahçelievler Necip Fazıl Kısakürek Lisesinde bir tarih öğretmeninin öğrencilerine okumaları için önerdiği Amin Maalouf'un Semerkant adlı kitabı şikayete konu oldu.

Uluocak "Şikayet eden hakkında, şikayete konu olan arkadaşımızın hiçbir bilgisi yok. Şikayeti hangi veli yapmış, nasıl yapmış, bu konuda bir bilgi yok. Ancak hukuki olarak sendika avukatı yoluyla biz bu bilgilere ulaşmaya çalışıyoruz. Veli kitabın içinde müstehcen bulduğu bölümlerin de fotokopisini çekmiş ve ayrıntılı bir çalışma da yapmış. 'Şeker Portakalı' kitabının müstehcen bölümlerinin sayfa sayfa incelenmesi gibi. Bunu da şikayet dilekçesine iliştirip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne vermiş" diye konuştu.

Öğretmenin ifadesinin alındığını da söyleyen Uluocak, "Bunun bir ön inceleme olduğu, ön inceleme sonrasında soruşturma açılıp açılmayacağına karar verileceği söyleniyor ama hukuki olarak aslında bu bir soruşturma. Çünkü muhatabınızı karşınıza alıp, 'Bu kitabı okuttun mu?' Bu kitabın içinde müstehcen ifadeler var mı yok mu?' diye soruluyor" dedi.

Öğrenciler öğretmen lehine ifade vermiş

Öğrencilerin de konuyla ilgili bir müfettiş tarafından ifadesinin alındığını söyleyen Barış Uluocak, "Öğrencilerin de ifadesi alınmış. Öğrendiğimize göre, öğrencilerin tamamına yakını öğretmenimizin lehinde ifade vermiş. Zaten çok da sevilen bir öğretmen" diye konuştu.

'Suç duyurusunda bulunacağız'

Uluocak, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını da dile getirdi. lçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerine soruşturmanın kapatılması yönünde başvuru yapacaklarını da anlatan Uluocak, "Neden soruşturma açıldığına dair, İl Milli Eğitim Müdürüyle bir görüşmemiz oldu. Kendileri, kendilerine intikal eden her türlü şikayeti dikkate almak zorunda olduklarını söylediler. Böyle mantıksız birşey olabilir mi?" diye sordu.

Soruşturmanın sürdüğüne dikkat çeken Uluocak "Soruşturma ilerletilecek olursa, biz de bu soruşturmayı açan ve şikayette bulunan hakkında ve yaptıklarının yasalara aykırı olduğuna dair bir suç duyurusunda bulunacağız. Bu işin iyi niyetle davranılacak evresinin geçtiğini düşünüyoruz. Çünkü 'Şeker Portakalı' ve 'Fareler ve İnsanlar' kitaplarında da aynı şeylerin yaşanmasına rağmen bunun devam etmesi artık bizim de üyelerimizin hatta tüm öğretmen arkadaşlarımızın hakkını hukuki yollardan aramamızın zamanının geldiğini gösteriyor. Buna dur demek lazım" dedi.