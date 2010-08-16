T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Bakü’ye yaptığı gezide gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gül, Dİnk cinayetiyle ilgili; "Maalesef gerekli tebirler alınmadığı için hayatını kaybetti" dedi.



Hrant Dink'in ailesinin AİHM'e başvurarak hükümete 'cinayeti niye önlemediniz' diye açtığı davada, hükümetin AİHM'e gönderdiği “Dink Türklüğü aşağıladı, nefret söyleminde bulundu. Bu tür yazılar halkı tahrik eder, kamu suçu oluşturur” şeklindeki savunmasının ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den konuyla ilgili farklı bir açıklama geldi. Haberturk'un haberine göre, Gül "Hrant Dink maalesef gerekli tedbirler alınmadığı için hayatını kaybetti" dedi.





Ne olmuştu?



Gazeteci Hrant Dink yazısı nedeniyle hapse mahkum olunca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM)başvurmuştu. Başvurudan bir hafta sonra ise öldürülmüştü. Ailesi bir yandan bu davayı sürdürürken bir yandan da ‘Cinayeti niye önlemediniz?’ diye yeni bir dava açmıştı. Türk Hükümeti, AİHM’ye yolladığı savunmada, “Dink Türklüğü aşağıladı, nefret söyleminde bulundu. Bu tür yazılar halkı tahrik eder, kamu suçu oluşturur” ifadelerini kullanmıştı.



Türk hükümetinin savunmasında, Agos’u tehdit eden kişiye ceza verildiği kaydedilerek, “Düşünce özgürlüğünün korunmasının devletin pozitif bir yükümlülüğü olduğunu kabul edilirse, bu mektupları gönderen kişinin tartışmalı bir konuda kendi fikrini söylediği kabul edilerek, fikirlerine koruma sağlanmalıdır. Oysa nefret söylemi niteliğindeki fikirlerin korunması mümkün değildir” denilmişti.



Çarpıcı ifadelerin yer aldığı savunmada, Dink’in öldürülmesiyle ilgili olarak ailesinin “devlet tarafından korunamadı” iddiasına karşılık olarak da devletin, yaşam hakkını korurken önleyici tedbirler almasını gerektiren bilgilere sahip olması gerektiği ifade edilerek, “Dink gerçek ve yakın biçimde tehdit edilmiş olsaydı koruma için yerel makamlara başvurur ve koruma isterdi” denilmişti.





