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Eğitim

LYS’de öğrenciler yine ’15 dakika kuralı’na takıldı

Üniversiteye girişin ikinci aşaması olan LYS, bugünkü oturumunda çok sayıda öğrenci ’15 dakika kuralı’na takıldı

10 Haziran 2017 20:30

Lisans Yerleştirme Sınavı’nın (LYS) bugün yapılan oturumunda bazı öğrenciler ÖSYM'nin bu yıl uygulamaya koyduğu '15 dakika kuralı'na takıldı.

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde sınava girecek olan Hasan Kara, kapıların kapatılması nedeniyle içeriye alınmadı.

“Arabadan indiğimde saat 09.44’tü. İki-üç akikalık gecikmeden ne olur?” diyen Kara, sınav kağıdını yere atarak uzaklaştı.

Adaylar sınava cep telefonu, çanta, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, benzeri cihazlar ve küpe, broş, metal para gibi metal eşyalarla giremedi.

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