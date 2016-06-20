LYS'de matematik kolay, geometri zordu

Üniversiteye girişte ikinci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavı’nda (LYS), LYS-1 Matematik sınavı dün gerçekleşti. Sınava giren adaylar, “Matematik kolaydı, geometri zordu” dedi.

Türkiye’de 81 il merkezi ile Lefkoşa’da saat 10:00’da başlanan sınava, 863 bin 176 aday katıldı. Tek oturumda gerçekleştirilen sınavda adaylara Matematik testinden 50 soru için 75 dakika, Geometri testinde 30 soru için 60 dakika süre verildi.

LYS maratonu 26 Haziran'da sona eriyor

Adaylar 25-26 Haziran tarihlerinde LYS-2 (Fen Bilimleri), LYS-5 yabancı dil ve LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya) sınavlarına girecek.

25 Haziran saat 10:00’da yapılacak olan LYS-2'nin ardından aynı gün içerisinde LYS-5 yabancı dil) gerçekleştirilecek. 26 Haziran’da ise LYS maratonunun son aşaması olan LYS-3 yapılacak. Tek oturumda gerçekleşecek olan sınavda adaylara 120 dakika süre verilecek.

"Genel olarak kolay bir sınavdı"

Vatan'da yer alan habere göre; LYS 1'in ardından öğrencilerin sınavla ilgili yorumları şöyle:

Abdullah Özkan: Sınava bu sene tam olarak hazırlanmadım ama buna rağmen kötü geçmedi. Matematik soruları geometri sorularına göre daha kolaydı.

Gökhan Demir: Sınav umduğumdan güzel geçti. Beni zorlamadı. Zaten sınava hazırdım ama genel olarak kolaydı. Geometri soruları için daha fazla vakit verilebilirdi.

Berfin Kahraman: Sınav beklediğimden daha basitti. Ben zaten sayısalcıyım, zorlanacağımı düşünmüyordum. Sadece geometri soruları matematiğe göre daha zordu.

Selma Ergezgin: Çok heyecanlıydım ve heyecanıma yenik düştüm. Sınav soruları kolaydı. Matematik özellikle geometri sorularına göre daha basitti. Çok heyecanlandım. Umarım sınavımı kötü etkilememiştir.