LYS'de kimya sorularında 10 sorunun yanıtı aynı; doğru şıkların çoğu E'de; şifre I, II ve III!

Milliyet yazarı Abbas Güçlü, Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (LYS) Kimya sorularında 10 sorunun yanıtının aynı olduğunu, doğru şıkların çoğunun ise E'de olduğunu öne sürdü.

"Milyonlarca öğrenci ve ailesi, heyecanla üniversite sınav sonuçlarını bekliyor. Çünkü adayların, bundan sonraki yaşamı, bir anlamda, bu sınav sonuçlarına göre belirlenecek. Peki, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bu konuda adil, doğru ve şaibesiz bir sınav gerçekleştirdi mi?" diyen Güçlü, "Aradan günler geçmesine rağmen, sınavın güvenirliği ve yanlış sorularla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. 25 Haziran’da gerçekleşen Fen Bilimleri sınavındaki Kimya testinde, önceki yıllarda yaşanan şifreleme skandalının bir benzeri söz konusu" ifadesini kullandı.

Abbas Güçlü'nün, "Şifre: I, II ve III" başlığıyla yayımlanan (13 Temmuz 2016) yazısı şöyle:

ÖSYM, bu yıl da yeni skandallara imza attı. Kimya testinde, önceki yıllarda yaşanan şifre skandalına benzer algoritmik sıralamalar var, şifreyi bilen hiç kimya bilmese de soruları rahatlıkla cevaplayabilir...

Milyonlarca öğrenci ve ailesi, heyecanla üniversite sınav sonuçlarını bekliyor. Çünkü adayların, bundan sonraki yaşamı, bir anlamda, bu sınav sonuçlarına göre belirlenecek. Peki, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bu konuda adil, doğru ve şaibesiz bir sınav gerçekleştirdi mi? Aradan günler geçmesine rağmen, sınavın güvenirliği ve yanlış sorularla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor... 25 Haziran’da gerçekleşen Fen Bilimleri sınavındaki Kimya testinde, önceki yıllarda yaşanan şifreleme skandalının bir benzeri söz konusu.

Çoğunluğu E şıkkı

ÖSYM’nin internet sitesindeki soru kitapçığında yer alan sorularda verilen seçenekleri, I, II, III diye sıraladığınızda 8 sorunun doğru cevabına rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Uzman Kimyager A.Ö., 2 ve 3’üncü sorunun da aynı şifreye uyduğunu ama ÖSYM’nin cevap anahtarını yanlış düzenlendiğini iddia ediyor. Yani benzer 10 sorunun tümü, aynı algoritmaya göre sıralanmış! Bu durumda bu soruların çoğunluğunun cevabı da E şıkkı çıkıyor.

Şifreyi bil yeter

Bu kadar net tıp, eczacılık, mühendislik gibi pek çok fakültenin kapısını aralamanıza yetiyor da artıyor!.. Bir başka iddia ise Almanca testindeki yanlış sorular! İşin uzmanlarına göre, Almanca testindeki 2, 7, 9, 11, 42, 44, 46, 49, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 67 ve 77’nci soruların iptal edilmesi gerekiyor! Özellikle Kimya testinde, birden beşe kadar farklı seçenekler sıralanıp doğru seçeneğin bu beşli grup içerisinde hangileri olduğu soruluyor. Örneğin bir, üç, beş mi yoksa iki, üç, beş mi ya da bir, iki ve üçüncü seçenekler mi? Eğer 30 soruluk Kimya testindeki bu tür soruların, ki sayıları 10 civarında, doğru cevabına ulaşmak istiyorsanız çok kolay.

Hem de zerre kadar Kimya bilmeseniz bile sorun yok. Birden beşe kadar sayı saymayı biliyorsanız ve eğer birileri de yukarıdaki algoritmayı kulağınıza fısıldadıysa, gerisi kendiliğinden gelecektir... Aşağıda örneklerini de gördüğünüz testlerde, seçenekler, genelde karmaşık bir şekilde sıralanıyor:

A) I ve III, B) II ve III, C) I,IV, III, D) III ve IV, E) I,II,III

İşte bu tür testlerde yapacağınız tek şey, I, II, III sıralamasını tercih etmeniz. Gerisi kendiliğinden gelecektir!

1, 6, 8, 11, 14, 16, 24, 25’inci soruların doğru seçenekleri hep I, II ve III ya da I, II, III diye devam ediyor...

Peki böylesi bir durum tesadüf mü?

İşte akla gelen sorular:

- Böylesi bir sıralama nasıl oluştu?

- Tesadüf olması imkânsızsa, kim tarafından düzenlendi?

- Bu sıralamadan birilerinin haberi oldu mu?

- Benzeri algoritmik sıralama diğer testlerde de var mı?

- Şimdi ne olacak?

Doğru şıkta yanlış var!

44’üncü soruda diyalogda geçen einer der wichtigsten Ereignisse değil, eines der wichtigsten Ereignisse şeklinde olacak, çünkü Ereignisse sözcüğünün Artikel’i das’tır.



Ayrıca 44’üncü soruda doğru cevap olarak verilen A şıkkında da yanlışlar söz konusudur. İlgi cümlesiyle (Relativsatz) çoğul haldeki Erfolge sözcüğü açıklandığı için virgülden sonra die ilgi adılı (Relativpronomen) alınmıştır, ancak fiil stärkte şeklinde 3. Tekil şahsa göre çekilmiştir, oysa stärkten şeklinde 3. Çoğul şahsa göre çekilmesi lazım, çünkü die çoğuldur.



En önemlisi de, konuda birçok başarı değil, başarılardan sadece biri söz konusu olduğu için einer sözcüğünü ilgi cümlesiyle açıklaması gerekir. Çünkü konuda “Şampiyonluk II. Dünya Savaşı’ndan sonra halk için topluluğun hislerini güçlendiren ilk başarılardan biriydi” şeklindedir. Dolayısıyla önemli olan başarılar değil, başarılardan biridir ve ilgi cümlesiyle bunun açıklanması lazım, yani şöyle olması lazım:



Die Meisterschaft war für die Bevölkerung nach dem

Zweiten Weltkrieg einer der ersten Erfolge, der das

Gemeinschaftsgefühl stärkte.



Dolayısıyla doğru şık olarak verilen A şıkkında yanlışlar yer almaktadır. Cevabında yanlışlar barındıran böyle bir sorunun iptal edilmesi lazım.

Demir: Olmaması gereken bir kusur

ÖSYM Başkanı Ömer Demir, Kimya sorularında yaşanan şifrelemeyi, olmaması gereken bir tesadüf olarak değerlendirdi ve “Bu bizim kusurumuz, gelecek yıl, bu durumu da göz önünde bulundurarak, çok daha sıkı kontroller yapmamız gerekiyor” dedi. Şifrelemeye göre 3. sorunun cevabının E olması gerekiyordu. Oysa ÖSYM’nin cevap anahtarında B gözüküyordu. Başkan Demir bu konunun da uzmanların gözünden kaçtığını ve doğru cevabın E olduğunu söyledi.



İşte Demir’in söyledikleri:



- 30 Kimya sorusu, 450 soru içinden tesadüfi yöntemle seçiliyor. Soruları daha sonra kimsenin görmesi mümkün değil.



- Tesadüf olabilir ama bu kadar tesadüf de normal değil. Olup bitenleri araştırıyoruz.



- Almanca sorularıyla ilgili yanlış iddiaları da hafta içerisinde toplanacak yönetim kurulunda ele alınacak ve gerekli açıklama yapılacak.