-LYS'DE İLK TERCİH ÖĞRETMENLİK ANKARA (A.A) - 15.06.2011 - Eğitim-Bir-Sen tarafından yapılan ''Öğrencilerin meslek seçimi'' ile ilgili araştırmaya göre, öğrencilerin tercih edecekleri alanlar arasında birinci sırada ''öğretmenlik'', en son sırada ise ''diş hekimliği'' alanları geliyor. Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Ahmet Özer, düzenlediği basın toplantısında 2010-2011 eğitim-öğretim dönemini değerlendirdi ve yaptıkları ''Öğrencilerin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler'' araştırmasına ilişkin bilgi verdi. Bu yıl ''Genel Yetkili'' sendika unvanını aldıklarını anımsatan Özer, eğitim çalışanlarını, ilk defa yapılacak ''Toplu Sözleşme Masası''nda temsil edeceklerini söyledi. 2011 yılının eğitim çalışanları açısından en önemli kazanımının sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi olduğunu belirten Özer, öğretim açığı sorununun ise önümüzdeki yıl çözülmesi gerektiğini kaydetti. Aynı kurumda 5 yılını dolduran okul müdürlerine uygulanan rotasyonun üst yöneticilere de uygulanması gerektiğini ileri süren Özer, 4/C'li personelinin de kadroya geçirilmesi gerektiğini söyledi. -ÖĞRENCİLERİN MESLEK SEÇİMİ- ''Öğrencilerin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler'' çalışmasına değinen Özer, araştırmanın 12 ilde, bin 200 öğrenci üzerinde yapıldığını söyledi. Özer, araştırmayla Lisans Yerleştirme Sınavı'na ilk kez girecek öğrencilerin meslek seçiminde nelere önem verdiğinin ve nelere dikkat ettiğinin tespit edilmesinin amaçlandığının belirtti. Araştırmaya göre, öğrencilerin tercih edecekleri alanlar arasında birinci sırada ''öğretmenlik'', ikinci sırada ''mühendislik-mimarlık'' ve üçüncü sırada ''iktisat-işletme-idari bilimler'' alanlarının yer aldığını belirten Özer, son sıralarda ise sırasıyla ''diş hekimliği'', ''sanat ve tasarım'' ve ''eczacılık'' alanlarının bulunduğunu kaydetti. Özer, araştırmaya katılan her iki öğrenciden birinin ailesinin maddi durumunun, meslek tercihini etkilemediğini ifade ettiğini söyledi. Meslek tercihinde, öğrencilerin yarısından fazlasının, ailesinin kendisiyle fikir alışverişinde bulunduğunu açıkladıklarını kaydeden Özer, öğrencilerin meslek tercihini ilgi ve yeteneklerine göre belirlediğini vurguladı. Öğrencilerin meslek tercih ederken öncelikli olarak, mesleğin kazanç durumuna ve iş bulma kolaylığına dikkat ettiğini ifade eden Özer, öğrenciler tarafından en saygın meslek olarak ise ''doktorluk'' mesleğinin belirtildiğini söyledi. Araştırmada, Yükseköğretime Giriş Sınavı'ndaki (YGS) ''şifre tartışmalarının'' öğrenciler üzerindeki etkisinin de sorulduğunu belirten Özer, ''Her beş öğrenciden dördünün (yüzde 80.6), basında uzun süre gündemde kalan YGS'deki şifre tartışmalarından etkilendiği görülüyor'' dedi.