-LYS'DE 784 BİN 564 ADAY TERCİHE HAK KAZANDI ANKARA (A.A) - 15.07.2010 - Üniversite adaylarının katıldığı Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçları açıklandı. Sınavda, 784 bin 564 aday 180 ve üstünde puan alarak, üniversite tercihi yapmaya hak kazandı. Sınavları düzenleyen Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, 19-20 ve 26-27 Haziranda gerçekleştirilen sınav sonuçlarına ilişkin bilgi vermek amacıyla YÖK'te basın toplantısı düzenledi. Yarımağan, beş oturuma toplam 1 milyon 856 bin 890 adayın girdiğini ve bu adaylardan 77'sinin sınavının çeşitli nedenlerle iptal edildiğini, 1 milyon 856 bin 813 adayın sınavının geçerli sayıldığını bildirdi. Sınavda 233 kişinin kopya çektiğinin belirlendiğini ve hangi testlerden kopya çekmişlerse bu testlerin geçersiz sayıldığını kaydeden Yarımağan, sınavda toplam 784 bin 564 adayın 180 ve üstünde puan alarak tercih yapmaya hak kazandığını ifade etti. Yarımağan, sınavda çok sayıda puan türü olduğunu belirterek, genel başarı durumlarını hesaplarken tüm kriterlere göre Matematik-Fen (MF), Türkçe-Matematik (TM) ve Türkçe-Sosyal (TS) olmak üzere üç ana puan türünde sıralama yaptıklarını ifade etti. TM grubunda kız adayların, TS grubunda da erkek adayların daha başarılı olduğunu söyleyen Yarımağan, en başarılı grubun son sınıf düzeyindeki adaylar olduğunu bildirdi. Sınavı kazanarak tercih listesi hazırlayan adaylar, tercih formlarını 26 Temmuz-6 Ağustos arasında teslim edecekler. Sınav sonuçları, saat 10.30'dan itibaren http://lys.osym.gov.tr ve http://lys2010.osym.gov.tr internet adreslerinden öğrenebilecek.