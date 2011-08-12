LYS sonuçları haftaya açıklanacak

T24 - Üniversiteye yerleştirme sonuçları 19 Ağustos 2011 Cuma günü açıklanacak.









AA muhabirine açıklamada bulunan Prof. Dr. Demir, ''Yüzlerce gencimizin ve ailelerinin heyecanla beklediği 2011 ÖSYS Yerleştirme Sonuçlarını açıklama aşamasına geldik'' dedi.



Üniversiteye yerleştirme sonuçlarını 19 Ağustos 2011 Cuma günü açıklayacaklarını bildiren Demir, adayların sonuçların açıklandığı gün, saat 15.00 itibariyle ÖSYM'nin ''http://sonuc.osym.gov.tr'' internet adresinden sonuçlara ulaşabileceklerini söyledi.



ÖSYM Başkanı Demir, adayların sonuçları T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerini belirterek, ''Bu yıl yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek'' diyerek adaylara hatırlatmada bulundu.



