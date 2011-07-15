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LYS SONUÇLARI HAFTA SONU AÇIKLANACAK ANKARA (A.A)

15 Temmuz 2011 14:17

-LYS SONUÇLARI HAFTA SONU AÇIKLANACAK ANKARA (A.A) - 15.07.2011 - Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarını bu hafta sonu açıklamayı planlıyor. ÖSYM, LYS ile ilgili değerlendirme çalışmalarını tamamladı. Kurumun, sınav sonuçlarını bu hafta sonu veya en geç Pazartesi günü açıklamayı planladığı öğrenildi.  ÖSYM, 18-19 ve 25-26 Haziranda LYS yapmıştı. LYS-1'e 624 bin 48, LYS-2'ye 293 bin 237, LYS-3'e 679 bin 639, LYS-4'e 377 bin 128, LYS-5'e 41 bin 580 aday katılmıştı. Sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanacak.  Sınavı kazanan adaylar, üniversite tercihlerini 25 Temmuz-5 Ağustos 2011 tarihleri arasında yapabilecek. Üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarına toplam 759 bin 668 öğrenci alınacak.

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