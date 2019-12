-LYS ŞAMPİYONLARI PAYLAŞILAMIYOR ANKARA (A.A) - 27.07.2011 - Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarına göre üniversite tercih maratonu sürerken, bazı devlet ve vakıf üniversiteleri de başarılı öğrencilerin kendilerini tercih etmesi için çeşitli imkanlar sunuyor. Bu fırsatlar arasında, aylık 300 TL-2 bin 500 TL arasında değişen miktarlarda burs, bir defaya mahsus üniversiteyi tercih ettiği için 2 bin TL, 5 bin TL gibi ücretlerle ödüllendirme, ücretsiz yurtlarda barınma, yurtdışında ücretsiz lisansüstü eğitim, kira yardımı, kültür gezisi, kapalı yüzme havuzu ve fitness salonuna ücretsiz üyelik, şirket açma önceliği, yurt dışında staj, çağrı merkezinde çalışma imkanı gibi çeşitli fırsatlar yer alıyor. Üniversite adaylarına LYS sonuçlarına göre tercih yapmaları için verilen süre 5 Ağustos Cuma günü sona erecek. Başarılı öğrencilerin fakülteleri veya bölümlerine kayıt yaptırmaları için çeşitli alternatifler geliştiren üniversiteler, bu yolla nitelikli öğrencilerin kendi okullarında öğrenim görmelerini sağlamak için yarışıyor. Bu yarışın içinde sadece vakıf üniversiteleri değil, devlet üniversiteleri de bulunuyor. Türkiye'nin en prestijli devlet üniversiteleri arasında yer alan Boğaziçi, ODTÜ ve İTÜ de öğrencileri kendilerine çekmek için cazip fırsatlar sunuyor. Bazı vakıf üniversitelerinin başarılı öğrenciler için sundukları fırsatlar şöyle: Bilkent Üniversitesi: Sınav sonuçlarına göre tam burslu olarak yerleşen adaylardan MF-1-2-3-4, TM 1-2-3, TS-1 ve YGS 1-6 puan türünde 10.000'inci veya daha iyi olanlar ile Dil puan türünde 250'inci veya daha iyi olanların bursu, kayıt sırasında ''kapsamlı burs''a yükseltilecek. Kapsamlı bursun içerisinde tam bursa ek olarak yılda 9 ay boyunca aylık 375 TL, iki kişilik odalarda ücretsiz yurt olanağı bulunuyor. Eğer öğrenci yurtta kalmayı tercih etmezse aylık katkı bursu 500 TL'ye yükseliyor. Çankaya Üniversitesi: Türkiye genelinde ilk 250 içinde yer alanlara her yıl 9 ay süreyle ayda bin 100 TL; 251-2 bin. sırada yer alanlara da her yıl 9 ay süreyle ayda 500 TL verecek. Doğuş Üniversitesi: MF, TM ve TS puan türlerinde ilk 1000'e girenlere yüzde 100 öğretim ücreti indirimi ve 500 TL imkanı sağlanacak. İzmir Üniversitesi: Türkiye genelinde üniversitelerini tercih eden ilk 1000 öğrenciye yüzde 100 burslu olarak kayıt yaptırma imkanı verecek. Özyeğin Üniversitesi: İlk 10 bine girenler için aylık 800 TL burs verilecek. İstanbul Kültür Üniversitesi: İlk 3 bin'e giren adayları normal eğitim süresince yıllık öğrenim ücreti ödemeyecek. Bu öğrencilere aylık 750 TL bursu verilecek. Ayrıca bu öğrencilere yıllık 2 bin TL nakit bilgisayar, kitap, CD bursu da verilirken, yurtlarda ücretsiz konaklama imkanı sağlanacak. Kadir Has Üniversitesi: Sıralamada TS-1, MF-4, TM-1 ve TM-2 puan türlerinde ilk 100 içinde olan öğrencilere 2 bin TL, ilk 500 içinde yer alanlara bin TL, ilk 1000 içinde yer alan öğrencilere 750 TL burs verilecek. İstanbul Aydın Üniversitesi: İlk 500 içerisindeki adaylara üniversitede ücretsiz eğitim imkanı, yurtdışında ücretsiz yüksek lisans ve doktora eğitimi, aylık 500 TL burs hizmeti sağlanacak. Yeditepe Üniversitesi: YGS-1, MF, TS ve TM gruplarında herhangi birinin ilgili puan türüyle öğrenci alan programlara yerleştirilen ve yerleştirildiği programın puan türünde ilk 100'e giren öğrencilere 8 ay süreyle ayda bin TL, ilk 500'e girenlere 750 TL, ilk binde olanlara 500 TL verilecek. Dil-1 puan türüyle öğrenci alan programlara yerleştirilen ve ilk 100'e giren öğrencilere 8 ay süreyle 250 TL, hazırlık sınıfı ve normal öğretim süresi boyunca burs desteği verilecek. Piri Reis Üniversitesi: İlk 2 bin öğrenci içine girip üniversiteyi tercih edenlere öğrenim ücretsiz verilecek ve 9 ay boyunca aylık 500 TL maddi yardım yapılacak. Beykent Üniversitesi: İlk 1000'e girerek üniversiteye yerleştirilen adaylara her yıl 9 ay süreyle 800 TL. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi: Üniversitenin tam burslu programlarına yerleşenlere 2 bin TL'ye kadar değişen miktarlarda yaşam katkı payı ödenecek. Ailesi Ankara dışında olanlara barınma imkanı sağlanacak. Bu öğrencilerden ailevi veya sağlık sorunu gibi nedenlerle evde kalmaları gerektiği tespit edilenlere aylık 250 TL kira yardımı ödenecek. Haliç Üniversitesi: İlk 1000 öğrenci arasında olan ve kayıt yaptıran adaylara yüzde 100, 1000-5000 arasında yer alanlara ise yüzde 50 oranında eğitim-öğretim katkı payı verilecek. Koç Üniversitesi: Üstün başarı bursu; üniversitenin çeşitli programlarına tam burslu olarak en üst sıralarda yerleştirilecek 30 öğrenciye verilecek. Bu öğrencilere 10 ay süreyle 530 TL burs, yurtlarda 2 kişilik odalarda ücretsiz konaklama, ders kitabı giderleri sağlanacak. 2011-2012 ders yılında bir seferlik 2 bin TL'lik giriş başarı ödülü de verilecek. Sabancı Üniversitesi: Tam bursla yerleştirildiği puan türündeki LYS sıralamasında ilk 3000 içinde yer alanlar yeni teknoloji kullanım ücretinden tam muafiyet ve 9 ay süreyle ayda 400 TL burs verilecek. Üniversite yurdunda ücretsiz konaklama imkanı da sağlanacak. Gediz Üniversitesi: Türkiye genelinde ilk 500 öğrenci arasında dereceye girerek üniversiteyi kazanan öğrencilere aylık 1000 TL burs verilecek. İzmir Ekonomi Üniversitesi: Türkiye genelinde ilk 100 içinde yer alan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL, yılda 9 aylık süreyle 1000 TL; ilk 200 içinde yer alan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere 4 bin TL ve aylık 800 TL; ilk 500 içinde yer alanlara bir defaya mahsus 3 bin TL ve aylık 600 TL, ilk 1000 içindeki öğrencilere ise bir defaya mahsus 2 bin 500 TL ve aylık 500 TL burs sağlanacak. İl dışından gelenlere üniversite yurtlarında ücretsiz konaklama, yurt kapasitesinin yeterli olmaması durumunda üniversite yurdu dışında ikamet edeceklere aylık 275 TL ödeme yapılacak. Zirve Üniversitesi: Sınav puan türüne göre ilk 100 dereceye girerek yerleşenlere 2 bin 400 TL burs verilecek. İstanbul Şehir Üniversitesi: Türkiye genelinde ilk 100 öğrenci içinde yer alanlara en erken birinci yılın sonunda ve bir defaya mahsus olmak üzere en az bir ay süreli üç ülkeyi kapsayacak bir kültür gezisi, 9 ay süreyle aylık 600 TL burs olanağı sağlanacak. Gazikent Üniversitesi: Türkiye genelinde ilk 100'e girenlere ayda 2 bin 500 TL burs verilecek. Karatay Üniversitesi: Sıralamada 1-10 arası derece yapan öğrencilere 2 bin TL, 11-100 arası derece yapan öğrencilere bin 500 TL, 101-1000 arası derece yapan öğrencilere 750 TL, 1001-2500 arası derece yapan öğrencilere 500 TL, 2501-5000 arası derece yapan öğrencilere 250 TL aylık burs verilecek. -DEVLET ÜNİVERSİTELERİ- Bazı devlet üniversiteleri de şöyle imkanlar veriyor: Boğaziçi Üniversitesi: Üstün başarı bursu; MF-4 puan türünde ilk 10'a, MF-3 puan türünde ilk 5'e, MF-2 puan türünde ilk 5'e, MF-1 puan türünde ilk 5'e TS-2 puan türünde ilk 6'ya, TM-2 puan türünde ilk 4'e, TM-3 puan türünde ilk 5'e, TS-2 puan türünde ilk 5'e, Dil-1 puan türünde ilk 3'e, YGS-6 puan türünde ilk 3'e girerek üniversiteye yerleşenlere; yılda 9 ay süreyle 375 TL nakit ödeme, Superdorm Öğrenci Yurdu'nda 4 kişilik odada konaklama, dizüstü bilgisayar, kapalı yüzme havuzu ve fitness salonuna ücretsiz üyelik, uluslararası değişim programlarında en az bir dönem yurt dışında okuma önceliği (uçak ücretleri karşılanarak). Hacettepe Üniversitesi: MF-1, MF-2, MF-3, MF-4 puan sıralamasında ilk 100 arasında, diğer puan türlerinin puan sıralamalarında ilk 100 arasında yer alan ve yerleştikleri bölümü ilk sırada tercih eden adaylara Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından verilen bursların iki katı olarak kullandırılacak. İstanbul Teknik Üniversitesi: Y-MF-3, Y-MF-4 puanı esas alınarak, İTÜ'yü birinci sırada tercih eden 1-50. sıradakilere 9 ay süreyle ayda 1000 TL, 51-100 arası 9 ay süreyle 750 TL verilecek. Ayrıca bu öğrencilere dizüstü bilgisayar, ITU ARI-TEKNOKENT'te şirket açma önceliği, öğrenim süresince Gölet veya Gümüşsuyu'nun yüksek standartlı yurtlarında ücretsiz konaklama olanağı sağlanacak. Y-MF-1, Y-MF-2 puanı esas alınarak İTÜ'yü birinci sırada tercih eden 1-20. sıradaki adaylara 9 ay süreyle 500 TL, dizüstü bilgisayar, ITU ARI-TEKNOKENT'te şirket açma önceliği, öğrenim süresince Gölet'in yüksek standartlı yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunulacak. ODTÜ: MF, TM, TS ve Dil puan türlerinin herhangi birinde ilk 3 dereceye ve YGS sonucunda yerleştirme puanına göre YGS puan türünün herhangi birinde ilk 3 dereceye girerek üniversitenin bir lisans programını tercih eden öğrencilere 9 ay süreyle 660 TL, dizüstü bilgisayar, tek kişilik yurt odalarında konaklama, katkı payı muafiyeti ve her dönem 275 TL kitap ücreti olarak eğitim desteği sağlanacak. Gidiş-dönüş uçak bileti de dahil olmak üzere bir defaya mahsus yurtdışında staj yapma ve uluslararası değişim programlarında en az bir dönem yurtdışında okuma önceliğine de sahip olacaklar. İlk 100 dereceye giren adaylara ise aylık 440 TL burs verilecek, katkı payı muafiyeti sağlanacak, dizüstü bilgisayar verilecek ve yurtlarda ücretsiz konaklama imkanı sağlanacak. Cumhuriyet Üniversitesi: İlk 1000 içinde olup üniversiteyi tercih eden öğrencilere burs, bilgisayar ve yurt imkanı; 1000-5000 arasında olanlara burs ve bilgisayar; çağrı merkezinde çalışma imkanı da verilecek. Ondokuz Mayıs Üniversitesi: Türkiye genelinde Dil-1,2,3 puan türünde ilk 500'e, TS-1,2 puan türünde ilk 500'e, TM-1,2,3 puan türünde ilk 1000'e, MF-1,2,3,4 puan türünde ilk 2000'e giren ve programlara kesin kayıt yaptıran ve üniversiteyi ilk 5 tercihinde bulunduran öğrencilere 8 ay süreyle aylık 300 TL burs sağlanacak. Bursa Teknik Üniversitesi: Türkiye sıralamasında 1-10 arasında yer alıp üniversiteye yerleşenlere 8 ay 2 bin 500 TL; 11-100 arasında olanlara 8 ay 2 bin TL verilecek. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi: Yerleştirme puanlarına göre 1-1000 aralığındaki sıralamada yer alan ve üniversiteye kesin kayıt yaptıranlara 9 ay süreyle 500 TL burs imkanı sunulacak. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi: Türkiye genelinde ilk 50'ye giren 3 öğrenciye profesör maaşına denk burslar verilecek.