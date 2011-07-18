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LYS perşembe günü açıklanacak!

ÖSYM milyonlarca öğrencinin beklediği LYS sonuçları ile ilgili açıklama yaptı.ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 18-19 ve 25-26 Haziran 2011 tarihlerinde yapılan

18 Temmuz 2011 03:00

T24 - ÖSYM milyonlarca öğrencinin beklediği LYS sonuçları ile ilgili açıklama yaptı.ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 18-19 ve 25-26 Haziran 2011 tarihlerinde yapılan 2011-Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarının 21 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'de açıklanmasının planlandığı belirtildi.

Açıklamada, cevap kağıtlarının optik okuyucuda tekrarlı okunmasının tamamlandığı, değerlendirmelerinin yapıldığı, ortaöğretim kurumlarından alınan diploma notlarından adayların Ortaöğretim Başarı Puanlarının (OBP) hesaplanması ve tutanakların incelenmesi çalışmalarının son aşamasında olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Kamuoyunun ve adaylarımızın Başkanlığımız tarafından duyurulan bilgiler dışındaki haber ve yorumlara itibar etmemelerini, değerli basınımızın, çok sayıda insanımızı ilgilendiren bu konuda Merkezimiz çalışmalarına yardımcı olacak haber ve yorumlara yer vermelerini temenni ederiz” denildi.


ÖSYM açıklamasının tam metni şöyle:

"18-19 ve 25-26 Haziran 2011 tarihlerinde yapılan 2011-Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarının açıklanması ile ilgili olarak bazı basın yayın kuruluşlarında gerçeği yansıtmayan, yanlış anlamalara yol açabilecek haber ve yorumlara yer verilmektedir. Cevap kâğıtlarının optik okuyucuda tekrarlı okunması tamamlanmış, değerlendirmeleri yapılmış, ortaöğretim kurumlarından alınan diploma notlarından adayların Ortaöğretim Başarı Puanlarının (OBP) hesaplanması ve tutanakların incelenmesi çalışmaları son aşamasındadır.   

Sınav sonuçlarının 21 Temmuz 2011 tarihinde saat 14.00'te açıklanması planlanmaktadır.   

Kamuoyunun ve adaylarımızın Başkanlığımız tarafından duyurulan bilgiler dışındaki haber ve yorumlara itibar etmemelerini, değerli basınımızın, çok sayıda insanımızı ilgilendiren bu konuda Merkezimiz çalışmalarına yardımcı olacak haber ve yorumlara yer vermelerini temenni ederiz.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur." 


 

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