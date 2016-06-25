LYS-2 fen bilimleri sınavı sona erdi

Üniversiteye girişin ilk aşaması olan Yükseköğretime Giriş Sınavı'ndan (YGS) en az 180 puan alan yaklaşık 1 milyon öğrencinin, dört yıllık fakültelere yerleşmek için girdiği Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) devam ediyor. LYS maratonunun 2. haftasında öğrenciler bugün Fen Bilimleri sorularını yanıtladı.

Sabah saat 10.00'da başlayan LYS-2 oturumunda üniversite adayları fizik, kimya ve biyoloji derslerine ait soruları cevapladı.

Üniversite adaylarının yarın (26 Haziran 2016) yanıtlayacağı LYS-3 testiyle tüm sınavlar tamamlanmış olacak. LYS-3'te Türk dili ve edebiyatı ile coğrafya-1 soruları yer alacak.

Sonuçlar 18 Temmuz, tercihler 26 Temmuz

ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre; LYS sonuçları 18 Temmuz'da açıklanacak. Öğrenciler üniversite tercihlerini ise 26 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapacak. 24 üniversiteyi tercih etme hakları olan öğrenciler için tercih kılavuzunda, tercih etmek istenilen tüm programların puan türleri ve üniversitelerle ilgili ayrıntılı bilgiler yer alacak.