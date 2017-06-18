LYS 'maratonu' sona erdi; sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (LYS) son oturumu olan LYS-3 edebiyat-coğrafya sınavı sona erdi. Bu yıl uygulanmaya başlayan 9.45 kuralı öğrencileri mağdur etti. Türkiye'nin pek çok yerinde sınava giren öğrenciler 15 dakika kuralına takılmamak için koşarak sınav salonlarına yetişmeye çalıştı. Sınava girenler, LYS sonuçlarını 11 Temmuz 2017 tarihinde ÖSYM'nin sonuç açıklama sisteminden öğrenebilecek.

Türkiye'den LYS 'maraton'u manzaraları:

İzmir'de, fen bilimleri alanında yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı LYS -2'ye girecek adaylar 15 dakika kuralı mağduru olmamak için büyük çaba harcadı.

Karabük Üniversitesi'nde de sınavların yapılacağı salonların bulunduğu binalara gelen öğrenciler kimlik kartları ve sınav giriş belgeleri kontrol edilip üzerleri didik didik arandıktan sonra içeriye alındılar. Sınav saatinden 15 dakika önce kapıların kapanması nedeniyle geç kalan öğrenciler koşarak LYS'ye yetişmeye çalıştı.

Antalya'da da görevlilerin almak istemediği öğrenci için kapıda bekleyen aileler ısrar etti. Aileler, kapıya yönelerek "Ne olur al, henüz saniye dolmadı" diyerek öğrencinin içeri alınmasını istedi. Saate bakan görevliler son anda gelen öğrenciyi de içeri aldı. Öğrencinin durumunu gören bazı kişiler heyecanlanarak gözyaşı döktü. Öğrencinin alınmasıyla bina önünde bulunanlar alkışlarla görevlilere teşekkür etti.

Yine Antalya'da bazı adaylar sınava son dakikada yetişti.

Erzurum'da da sınav saatinden 15 dakika önce okulda olması gereken adaylardan geç kalanlar koşarak son anda sınava yetişti. Ellerinde belgeleriyle okullara koşan öğrencilere kenarda bekleyen veliler de "Hadi koş, az kaldı" diye destek olmaya çalıştı. Öğrencilerin sınav maratonunun ardından zorlu sınav yaklaşık iki saat sürdü. Öğrenciler, sınav boyunca sınıflarda ter dökerken, aileleri ise okul önünde bekledi. Aileler, çocuklarının başarılı olabilmesi için dua etti.