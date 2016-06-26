LYS maratonu sona erdi

853 bin 32 adayın başvurduğu Edebiyat Coğrafya Sınavı (LYS-3) bugün yapıldı. Adaylara Türk Dili ve Edebiyatı Testi’nde 56, Coğrafya-1 Testi’nde 24 soru yöneltildi.

Geçen hafta yapılan Matematik Sınavı’ndan (LYS-1) sonra tıp ve mühendislikler başta olmak üzere sayısal Matematik Fen (MF) puanlarıyla tercih yapacak üniversite adayları dün de Fen Bilimleri Sınavı’nda (LYS-2) ter döktü. 460 bin 362 adayın başvurduğu sınav Kilis hariç 80 il ve Lefkoşa’da yapıldı.

Adaylar fizik, kimya ve biyoloji testlerinden 30’ar soru yanıtladı. Adayların çok zorlandığı ve “Biz Einstein mıyız?” diye eleştirdiği sınav, uzmanlara göre de son yılların en zor sınavı oldu.