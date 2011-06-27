LYS Kimya testinde hatalı sorular var

T24 - LYS maratonun sonuncusu olan Fen Bilimleri sınavında bir sorunun hatalı olduğu, iki sorunun ise iki doğru yanıtının bulunduğu öne sürüldü.



Hürriyet gazetesine değerlendirmede bulunan uzmanlara göre, dün sona eren Lisans Yerleştirme Sınavları – 2 Fen Bilimleri Sınavı’nda Kimya testinde 16’ıncı sorudaki veri sıralaması yanlış; 10’uncu ve 12’inci soruların ise iki doğru yanıtı var; üç sorunun da iptal edilmesi gerekiyor. Fen Bilimleri Dershanesi ve Uğur Dershanesi uzmanlarının Kimya testindeki hatalarla ilgili değerlendirmeleri şöyle:



“16’ncı soruda metnindeki verilerdeki sıralama yanlış. Tersi verilmeliydi. Buna göre iki cevap oluyor. Bu soru köküne göre iki doğru yanıt var. “A” ve “C” de doğru yanıt olarak işaretlenebilir. Soru kökü yanlış olduğu için bu soru iptal edilmeli. 10’uncu soruda verilen soruya göre “D” ve “E” seçenekleri doğru oluyor. Sıcaklık sabit olduğundan denge sabiti değişmez. Bu nedenle denge değişimleri de değişmez. Tartışmalı bir soru, iptal edilmesi gerekiyor. 12’nci soruda ise “Çökülme oluşmaktadır” deniyor. Bu durumda denge oluşması gerekir. O zaman “A” seçeneğinde verilen veri de yanlış olur. Yanlış olan “A” ve “E”dir. Bu sorunun iki doğru yanıtı vardır: “A” ve “E” seçenekleri. Bu sorunun da iptal edilmesi gerekir. 15’inci soruda ikinci yargıda verilen pKa bilgisi lise müfredatında bulunmuyor. “



LYS sonuçlarının 15-17 Temmuz arasında açıklanması, tercihlerin ise 17 Temmuz-5 Ağustos arasında yapılması bekleniyor.





