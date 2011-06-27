T24 LogoT24 Logo
Gündem

LYS Kimya testinde hatalı sorular var

LYS maratonun sonuncusu olan Fen Bilimleri sınavında bir sorunun hatalı olduğu, iki sorunun ise iki doğru yanıtının bulunduğu öne sürüldü.

27 Haziran 2011 03:00

T24 - LYS maratonun sonuncusu olan Fen Bilimleri sınavında bir sorunun hatalı olduğu, iki sorunun ise iki doğru yanıtının bulunduğu öne sürüldü.

Hürriyet gazetesine değerlendirmede bulunan uzmanlara göre, dün sona eren Lisans Yerleştirme Sınavları – 2 Fen Bilimleri Sınavı’nda Kimya testinde 16’ıncı sorudaki veri sıralaması yanlış; 10’uncu ve 12’inci soruların ise iki doğru yanıtı var; üç sorunun da iptal edilmesi gerekiyor. Fen Bilimleri Dershanesi ve Uğur Dershanesi uzmanlarının Kimya testindeki hatalarla ilgili değerlendirmeleri şöyle:

“16’ncı soruda metnindeki verilerdeki sıralama yanlış. Tersi verilmeliydi. Buna göre iki cevap oluyor. Bu soru köküne göre iki doğru yanıt var. “A” ve “C” de doğru yanıt olarak işaretlenebilir. Soru kökü yanlış olduğu için bu soru iptal edilmeli. 10’uncu soruda verilen soruya göre “D” ve “E” seçenekleri doğru oluyor. Sıcaklık sabit olduğundan denge sabiti değişmez. Bu nedenle denge değişimleri de değişmez. Tartışmalı bir soru, iptal edilmesi gerekiyor. 12’nci soruda ise “Çökülme oluşmaktadır” deniyor. Bu durumda denge oluşması gerekir. O zaman “A” seçeneğinde verilen veri de yanlış olur. Yanlış olan “A” ve “E”dir. Bu sorunun iki doğru yanıtı vardır: “A” ve “E” seçenekleri. Bu sorunun da iptal edilmesi gerekir. 15’inci soruda ikinci yargıda verilen pKa bilgisi lise müfredatında bulunmuyor. “

LYS sonuçlarının 15-17 Temmuz arasında açıklanması, tercihlerin ise 17 Temmuz-5 Ağustos arasında yapılması bekleniyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24