-LYS İKİNCİSİ İTÜ'YÜ TERCİH ETTİ İSTANBUL (A.A) - 31.07.2010 - Lisans Yerleştirme Sınavları'nda (LYS) Matematik-Fen puan türünde Türkiye ikincisi Mehmet Nuri Akıncı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği İngilizce Bölümünü tercih etti. İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, anne ve babası öğretmen olan Konya Meram Fen Lisesi mezunu Akıncı, üniversiteye ailesi ile birlikte gelerek eğitim olanakları, akademisyenler, laboratuvarlar ile sosyal ve kültürel olanaklar hakkında bilgi aldı. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin'i ziyaret eden Akıncı, tercih süresince eğitim görmek istediği birçok üniversiteyi gezdiğini ve akademisyen kadrolarını araştırdığını belirtti. İTÜ'yü gezdikten sonra hem akademik, hem de sosyal olarak çok iyi bir üniversite olduğunu gördüğünü ifade eden Akıncı, diğer üniversitelerden maddi anlamda çok ciddi teklifler almasına rağmen geleceğini düşünerek uluslararası alanda iyi bir üniversite olan İTÜ'yü tercih ettiğini kaydetti. Mehmet Nuri Akıncı'nın bu yıl elektronik mühendisliği ve telekomünikasyon mühendisliğinin birleştirildiği elektronik ve haberleşme mühendisliğinde öğrenim göreceğini ifade eden Şahin, bu bölümün çok kısa sürede teknolojinin merkezi olacağına inandığını kaydetti.