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Politika

LYS için başvurular başladı; son tarih 2 Nisan

LYS sosyal bilimler 13 Haziran'da; LYS matematik ve yabancı dil 14 Haziran'da; LYS fen bilimleri 20 Haziran'da; LYS edebiyat-coğrafya ise 21 Haziran'da yapılacak

08 Nisan 2015 14:06

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) kapsamında, 2015 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) başvurabilecek. 

LYS’lere girme hakkı kazanan adaylardan, LYS’lere başvuru yapmak isteyenlerin, yarından itibaren 21 Nisan 2015'e kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru süresi uzatılmayacak.

LYS sosyal bilimler 13 Haziran'da; LYS matematik ve yabancı dil 14 Haziran'da; LYS fen bilimleri 20 Haziran'da; LYS edebiyat-coğrafya ise 21 Haziran'da yapılacak. 

Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra sınav ücretini ödeyecek. Böylece başvurular tamamlanmış olacak.

Sınav ücreti ödenmeyen başvurular geçersiz sayılacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecek. 

 

ÖSYS kılavuzu kullanılacak

 

LYS'ler için ayrı bir kılavuz hazırlanmadı. LYS'ye başvuracak adayların 2015 ÖSYS Kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerekiyor. 

LYS başvuruları, aday işlemleri sistemi olan https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir başvuru merkezinden yapılabilecek. Başvurusunu bir başvuru merkezinden yapan adaylar, 3 lira ücret ödeyecek.

Sınav ücreti, adayın girmek istediği her bir LYS için 30 lira olarak belirlendi. 

Başvuru işlemleri, bir başvuru merkezinden başvuru yapacak adaylar için 21 Nisan 2015'de mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasından bireysel başvuru yapacak adaylar için aynı tarihte, saat 23.59'da sona erecek. 

Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak adaylar için 22 Nisan 2015'de mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasındaki "ödemeler" alanından kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 22 Nisan 2015'de, saat 23.59'da sonlanacak.

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