-LYS GİRİŞ BELGELERİ İNTERNETTE ANKARA (A.A) - 03.06.2011 - Lisans Yerleştirme Sınavları'na (LYS) girecek adaylar, sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'nden ulaşabilecek. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 18-19-25-26 Haziran 2011'de yapılacak LYS'lere başvuran adayların, sınavlara girecekleri bina/salonlara atama işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. Buna göre, adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, TC kimlik numarası ve şifreleri ile bugünden itibaren ÖSYM'nin ''http://ais.osym.gov.tr'' internet adresinden, başvuru yaptıkları her LYS için ayrı ayrı edinecek. Sınava giriş belgeleri, adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecek. Adayların sınava girecekleri binaları sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacak.