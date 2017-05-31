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Eğitim

LYS giriş belgeleri erişime açıldı

Üniversite adayları, giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek

31 Mayıs 2017 20:15

Üniversite adaylarının gireceği Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 10, 11, 17 ve 18 Haziran'da yapılacak LYS'ye başvuran adayların, sınavlara girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.

Sosyal bilimler sınavı (LYS-4) 10 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da, matematik sınavı (LYS-1) 11 Haziran Pazar günü saat 10.00'da, fen bilimleri sınavı (LYS-2) 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da, yabancı dil sınavı (LYS-5) aynı gün saat 14.30'da, edebiyat-coğrafya sınavı (LYS-3) ise 18 Haziran Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

Adayların, saat 10.00'da başlayacak sınavlarda saat 09.45'ten, saat 14.30'da başlayacak LYS-5'te ise saat 14.15'ten sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısında bulunuldu.

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