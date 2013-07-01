LYS birincisi: İlk 5'i bekliyordum ama birincilik sürpriz oldu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, düzenlediği basın toplantısıyla 15-16 Haziran ve 22-23 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarını açıkladı. 2013-LYS sonuçlarına göre MF-1 puan türünde 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan İzmir Fen Lisesi'nden Fatih Aslan, aldığı sonuçtan çok mutlu olduğunu söyledi. Aslan, YGS-1 puanına göre Türkiye ikincisi olduktan sonra bu sınavda birincilik beklemediğini ifade etti.

'Dönüş yolunda öğrendim'

Birinciliği yolda haber aldığını kaydeden Aslan, “İlk sınavdan sonra bu sınavda birincilik beklemiyordum. Kendi dershanemizde puan türü olarak çok yakın arkadaşlarım vardı. Çok güzel oldu. Güzel haberi, Balıkesir'den İzmir'e dönüşte öğrendim. İlk 5'i bekliyordum ama birinciliği tahmin etmemiştim.”