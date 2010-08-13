LYS birincisi Boğaziçi'ni seçti

T24 - Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) yerleştirme sonuçları ile sınavsız geçiş kapsamında tercih gönderen 1 milyon 104 bin 763 adaydan 561 bin 3 aday üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarına yerleşti. LYS şampiyonu Arman Özdemir otomobil, ev, dolgun maaş ve burs tekliflerini geri çevirdi ve hayali olan Boğaziçi Üniversitesi'ni tercih etti.





Binlerce üniversite adayının heyecanlı bekleyişi son buldu. Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (LYS) sonuçları kimi adayı mutlu, kimini mutsuz ederken, sınavın fen- matematik puan şampiyonu İzmir Fen Lisesi mezunu Arman Özdemir, tek tercihi olan Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Fakültesi'ni kazandı. Bir özel üniversitenin ev, otomobil, doktor babasının maaşı kadar aylık burs teklifini geri çeviren Özdemir, “Hayallerime ulaştım, çok mutluyum” dedi.





Buca Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde görev yapan jinekoloji uzmanı Dr. Özden Özdemir ile Atatürk Eğitim Hastanesi'nde Ortopedi Kliniği'nde çalışan Dr. Mehmet Özdemir'in oğlu olan Arman Özdemir, LYS Matematik- Fen puan türünde Türkiye Birinciliği'ni İzmir'e taşırken, bu başarısıyla da en büyük hedefine ulaştı. İzmir Fen Lisesi'nden de birincilikle mezun olan başarılı gencin, pekçok vakıf üniversitesinden üniversite yaşamını ‘krallar’ gibi geçireceği teklifler aldığı, bunları geri çevirdiği ortaya çıktı.





Anne - Baba mesleğini istemedi





Bir üniversitenin kendisine ev, otomobil, her ay doktor olan babasının maaşından daha fazla karşılıksız cep harçlığı vermeyi taahhüt ettiğini belirten Arman Özdemir şunları anlattı:





“Bu üniversitenin yetkilileri, kendi üniversitelerini tercih etmem halinde bana hiç maddi sıkıntı yaşamadan ev, otomobil sahibi olarak öğrenim görebileceğim bir ortam sundu. Ancak ben öğretim yılı başında Boğaziçi Üniversitesi'nde okumayı kafama koymuştum. Annem babam doktor ama onların yaşadığı sorunları gördüm, doktorluğu sevmedim, istemedim. Oysa tıp fakültesi, elektrik elektronikten kolay. Bu mesleğin hem geleceği var hem de ekonomik açıdan da cazip bir meslek. Tercih listesine tek bir yer, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'ni yazdım. Boğaziçi, Türkiye'nin en saygın, en köklü üniversitelerinden. Hedefim buydu, kazandım ve çok mutluyum.”





Arman Özdemir, Boğaziçi Üniversitesi'nin kendisine ayda 350 lira burs vereceğini söyledi. Başbakanlık, Türk Eğitim Vakfı ve İş Bankası burslarına da başvuracağını belirten Arman Özdemir, “Akademik yıla kadar biraz ingilizce çalışıp, hazırlık sınıfını atlamak istiyorum” dedi.





En fazla öğrenciyi sosyal bilimler gönderdi





Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarına göre, üniversiteye en fazla öğrenciyi sosyal bilimler liseleri, en az öğrenciyi güzel sanatlar liseleri gönderdi.





ÖSYM'nin internet sitesinde LYS yerleştirme sonuçlarına ilişkin verilen sayısal bilgilere göre, sosyal bilimler, fen liseleri ve yabancı dilde eğitim yapan özel liseleri en fazla öğrenci gönderen okullar oldu.





Buna göre, genel liselerden ÖSYS'ye başvuran 806 bin 455 adaydan 344 bin 694'ü, yabancı dil ağırlıklı genel liselerde 35 bin 274 adaydan 17 bin 734'ü, özel liselerde 10 bin 209 adaydan 5 bin 561'i, Anadolu liselerinden 156 bin 532 adaydan 97 bin 514'ü, fen liselerinden 7 bin 470 adaydan 4 bin 788'i, özel fen liselerinden 3 bin 229 adaydan 2 bin 282'si, yabancı dilde eğitim yapan özel liselerden 26 bin 632 adayın 17 bin 597'i, sosyal bilimler liselerinden 387 adaydan 307'i herhangi bir üniversite programına yerleşti.





Askeri liseden ÖSYS'ye başvuran 1330 kişiden 367'si, akşam liselerinden 161 kişiden 62'si, özel akşam liselerinden 3 bin 934 adaydan 1871'i, spor liselerinden 499 kişiden 70'i, polis kolejinden 169 adaydan 64'ü üniversiteye girdi.



Sekreterlik meslek liseleri başarılı





Meslek liselerinden sınava başvuran ve yerleşen adayların sayısal bilgilerine göre ise üniversitelere en çok öğrenci gönderen meslek liseleri arasında sekreterlik meslek liseleri, ticaret meslek liseleri ile otelcilik ve turizm meslek liseleri geliyor.





ÖSYS'ye başvuran öğretmen liselerinden 20 bin 997 adaydan 13 bin 102'si, güzel sanatlar liselerinden 3 bin 591 adaydan 454 aday, imam hatip liselerinden 68 bin 64 adaydan 35 bin 474'ü, ticaret meslek liselerinden 93 bin 338 adaydan 55 bin 502'si, teknik liselerden 35 bin 337 adaydan 18 bin 733'ü, endüstri meslek liselerinden 162 bin 252 adaydan 77 bin 355'i, kız meslek liselerinden 108 bin 951 adaydan 46 bin 186'sı, sağlık meslek liselerinden 28 bin 214 adaydan 15 bin 14'ü, otelcilik ve turizm meslek liselerinden 9 bin 618 adaydan 5 bin 532'si, sekreterlik meslek liselerinden 72 adaydan 45'i, astsubay hazırlama okulundan 701 adaydan 371'i, diğer meslek liselerinden 5 bin 126 adaydan 2 bin 812'si üniversiteye girdi.





Bu okulların dışında diğer okul türlerinden başvuran 73 adaydan ise 25'i üniversiteye yerleşti. Üniversiteye en az öğrenci gönderen okullar arasında ise güzel sanatlar liseleri ile spor liseleri geliyor.





En başarılı il Antalya





Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) yerleştirme sonuçlarına göre Antalya, il olarak Türkiye birincisi oldu.





Bugün açıklanan LYS yerleştirme sonuçlarına göre önlisans ve lisans düzeyinde en yüksek oranda öğrencinin yerleştirildiği il Antalya oldu. Antalya'yı Muğla ve Kırklareli takip etti.





34 bin 941 öğrencinin sınava girdiği Antalya'da yüzde 25.37 yerleştirme oranı ile 8 bin 867 öğrenci lisans, 5 bin 125 öğrenci önlisans ve 4 bin 289 öğrenci ise açık öğretim fakülteleri olmak üzere toplam 18 bin 281 öğrencii üniversitelere yerleşmeyi başardı.

LYS yerleşirme sonuçlarına göre, Muğla ise toplam 7 bin 186 öğrenci sayısı ve yüzde 24.96 oranı ile ikinci sırada, 3 bin 748 öğrenci sayısı ve yüzde 24.53 oranı ile Kırklareli üçüncü sırada yer aldı. Tekirdağ yüzde 24.37 ile dördüncü, Aydın yüzde 24.19 ile beşinci oldu.





En başarısız il Hakkari





İstanbul'un yüzde 22.53 yerleştirme oranıyla 13'üncü, Ankara'nın yüzde 23.98 oranıyla 7'nci sırada yer aldığı LYS yerleştirme sonuçlarına göre en başarısız iller ise yüzde 12.17 ile Hakkari, yüzde 14 ile Tunceli ve yüzde 14 ile Şırnak oldu.





Antalya Milli Eğitim Müdürü Osman Nuri Gülay, LYS puan sıralamasında Türkiye 11'incisi olan Antalya'nın yerleştirme sonuçlarında da Türkiye birincisi olmasından büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Başarının İlköğretim ve Lise Başarı Artırma Projesi olan İLBAP'la ve her gün çocukların en az 20 dakika kitap okuyarak derse başlamalarıyla geldiğini söyledi.





