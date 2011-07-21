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Yaşam

LYS BİRİNCİLERİ BELLİ OLDU ANKARA (A.A) 

21 Temmuz 2011 17:21

-LYS BİRİNCİLERİ BELLİ OLDU ANKARA (A.A) - 21.07.2011 - Lisans Yerleştirme Sınavı sonuçlarına göre, MF-1 ve MF-2 puan türünde Kırşehir Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesinden Murat Kaan Erdal; MF-3 ve MF-4 puan türünden Ankara Fen Lisesinden Aycan Doğa Hakyemez; TM-1, TM-2, TM-3 puan türünde Özel Yamanlar Anadolu Lisesinden Deniz Çağlın, TS-1 ve TS-2 puan türünde İstanbul Lisesinden Utku Evci birinci oldu. LYS'de, sınavlara giren toplam 2 milyon 19 bin 865 adaydan toplam 473'ünün sınavı geçersiz sayıldı. ÖSYM'den LYS sonuçları ile ilgili yapılan açıklamada, ''Ortaya atılan asılsız birçok iddiaya rağmen, LYS sınavlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında tedbirler en üst düzeye çıkarılmış ve sınav süreci yakından izlenmiştir. Bu kapsamda süreci sabote etmeye yönelik birkaç girişim, alınan önlemler sayesinde önceden fark edilmiş ve süreç herhangi bir sorun yaşanmadan tamamlanmıştır. Soru kitapçıklarının basım ve sevkiyat çalışmaları yakından izlenmiş ve sınavlar sırasında basım hatalarının olmaması için sürecin her anı yakın takip altında tutulmuştur. Alınan önlemler sayesinde basım hatasından kaynaklanan hiç bir yedek kitapçık kullanılmadan LYS tamamlanmıştır'' denildi.

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