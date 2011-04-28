-LYS BAŞVURULARI YARIN ANKARA (A.A) - 28.04.2011 - Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YGS sonuçlarının bugün saat 14.00'de açıklanacağını bildirdi. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, 27 Mart 2011 tarihinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavının (2011-YGS) sonuçlarının bugün saat 14.00'te açıklanacağı kaydedildi. Duyuruya göre, adaylar sınav sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler. Geçen yıl olduğu gibi, 2011-YGS Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. 2011-LYS başvuruları 29 Nisan – 6 Mayıs 2011 tarihleri arasında alınacak.