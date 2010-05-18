LYS başvuru süresi 20 Mayıs'a uzatıldı

T24 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bugün (18 Mayıs 2010) saat 17:00'de sona erecek olan Lisans Yerleştirme Sınavları'na (LYS) başvuru süresini, 20 Mayıs Perşembe günü saat 17:00'ye kadar uzattı.





ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2010 LYS başvuru süresinin, bilgisayar sistemlerindeki tıkanıklık nedeniyle 20 Mayıs 2010 Perşembe günü saat 17:00'ye kadar uzatıldığı bildirildi.





ÖSYM, daha önce de 14 Mayıs 2010 Cuma günü sona erecek olan başvuru süresini, bugün saat 17:00'ye kadar uzatmıştı.

